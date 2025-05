Eksperci z Półwyspu Iberyjskiego wskazują, aby unikać starych i lokalnych stacji paliw. Jeżeli już na pierwszy rzut oka widać, że dystrybutory mają już za sobą kilka, a nawet kilkadziesiąt lat pracy, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że zbiorniki ukryte pod ziemią również nie były wymieniane od dłuższego czasu i mogą zwierać spore ilości zanieczyszczeń. Pomimo zastosowania filtrów istnieje spore ryzyko, że w mogą one trafić do układu paliwowego i uszkodzić bardzo czułe wtryski, pompy czy inne elementy. Naprawa będzie bardzo kosztowna i nieproporcjonalna do symbolicznej obniżki w wysokości kilku groszy na litrze.

Nie tankuj na pierwszych dystrybutorach. To najlepsza droga do uszkodzenia układu paliwowego

Na stacjach paliw przy autostradach panuje ogromny ruch. Duża rotacja klientów mogłaby się wydawać korzystna z punktu widzenia kierowców, jednak eksperci są innego zdania - twierdzą, że intensywne użytkowanie prowadzi do szybszego zużycia dystrybutorów. Zaleca się unikanie urządzeń znajdujących się najbliżej wjazdu na stację, ponieważ to właśnie one są zwykle najbardziej eksploatowane. W ich zbiornikach zanieczyszczenia są częściej wzbijane i mogą trafiać do przewodów oraz węży, co zwiększa ryzyko przedostania się ich do układu paliwowego.