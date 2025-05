To najlepszy silnik Diesla na rynku. 270 tys. przebiegu i zero problemów

Czy istnieje jednak najbardziej niezawodny samochód z silnikiem Diesla? Na to pytanie odpowiedzi szukał Pedro Bastida - mechanik zatrudniony w hiszpanskiej stacji kontroli pojazdów - ITV, udowadniając jednocześnie, że samochód nie zawsze potrzebuje najnowszych technologii, aby być niezawodnym. Jak się bowiem okazuje - miano najlepszego silnika wysokoprężnego należy do nie najnowszych modeli Opla Astry .

Nie jest tajemnicą, że Opel raczej nie należy do najbardziej niezawodnych samochodów na świecie. Ba - w rzeczywistości modele niemieckiego producenta z reguły zajmują niższe pozycji w tabeli bezawaryjności. Wyjątek stanowią jednak egzemplarze wyposażone w silniki wysokoprężne 1.7 CDTI od japońskiego producenta Isuzu. Silniki te nie tylko zużywają średnio 5,5 do 7,5 l ON na każde 100 km ale też zapewniają wysoką dynamikę.