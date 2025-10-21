Spis treści: Jak sprawdzić akumulator miernikiem? Jak sprawdzić, czy akumulator jest do wymiany? Co rozładowuje akumulator w samochodzie? Jak sprawdzić, czy akumulator trzyma prąd?

Uważny kierowca już słuchając tego, jak pracuje rozrusznik podczas uruchamiania silnika będzie wiedział, czy akumulator wymaga co najmniej ładowania. Ale są też bardziej dokładne metody sprawdzenia kondycji akumulatora niż "na słuch".

Jak sprawdzić akumulator miernikiem?

Mierniki pozwalają określić zakres pomiaru napięcia stałego. Ceny tego typu przyrządu zaczynają się już od kilkunastu złotych i choć najtańsze wersje nie zadowolą profesjonalnych mechaników, to wskazane parametry jak najbardziej wystarczą podczas amatorskiej pracy. Zanim jednak przejdziemy do pomiarów, warto odczekać dwie godziny. Sprawdzanie akumulatora miernikiem należy wykonywać przy wyłączonym silniku, a dwugodzinny postój powinien wystarczyć, aby nie doszło do ewentualnych przekłamać.

Jak sprawdzić akumulator miernikiem? Jeśli klemy są skorodowane lub zaśniedzone, warto je wcześniej wyczyścić. Do miernika dołączane są zawsze dwa przewody. Jeden z nich jest czerwony, a drugi najczęściej czarny, choć zdarzają się modele z niebieskimi kabelkami. Każdy z przewodów zakończony jest ostrym, metalowym szpicem. Do gniazda wejściowego oznaczonego COM wkładamy wtyk czarnego przewodu, a wtyk czerwonego przewodu wkładamy w gniazdo z symbolem "V".

Jak sprawdzić akumulator? Czujnik minusowy (czarny kabelek) przykłada się do minusa na baterii samochodowej, a czujnik plusowy (czerwony kabelek) do plusa. Miernik ustawiamy na zakres pomiaru napięcia - najczęściej będzie to 20V DC. Droższe urządzenia z wyższej półki, czyli automaty wystarczy ustawić na pomiar napięcia stałego VDC, a podczas pomiaru same dobiorą sobie najlepszy zakres pomiarowy. Odczyt pomiaru napięcia ok. 12,5 V będzie najbardziej poprawny. Na koniec jeszcze ważna uwaga - sprawdzać akumulator miernikiem należy z dobrze naładowanymi bateriami przyrządu. Te rozładowane mogą podawać błędny wynik.

Jak sprawdzić, czy akumulator jest do wymiany?

Kiedy akumulator jest do wymiany? Nowe baterie, prosto ze sklepu, powinny pokazywać napięcie spoczynkowe na poziomie 12,6 V, a niektórzy producenci podają nawet 12,8 V. Te wartości przy sprawdzaniu napięcia podczas postoju nie powinny martwić. Jednak spadek poniżej 12,5 V oznacza, że bateria nie jest w pełni naładowana i trzeba naładować akumulator. Akumulator może być do wymiany, gdy urządzenie wskaże mniej niż 12,0 V. Poniżej tej wartość bateria jest całkowicie rozładowana.

Jak sprawdzić, czy akumulator jest do wymiany? Kolejny krok to uruchomienie samochodu. Kiedy włączymy silnik, można sprawdzić napięcie ładowania w dokładnie taki sam sposób, jak napięcie spoczynkowe. Jeżeli auto odpala z pewnym wysiłkiem przy napięciu poniżej 10 V to znak, że akumulator jest uszkodzony. Z kolei, kiedy napięcie nie spada poniżej 10 V, a samochód zapala bez wysiłku, warto przyjrzeć się samemu ładowaniu i alternatorowi. Może się okazać, że bateria jest w pełni sprawna, ale systematycznie niedoładowywana lub rozładowywana.

Napięcie ładowania po włączeniu silnika jest wyższe i mieścić się w granicach 13,8-14,4 V. Mniejsza wartość wskazuje na usterki układu ładowania. Konieczna może okazać się wymiana baterii lub regeneracja alternatora. W żadnym wypadku napięcie ładowania nie powinno przekraczać 14,5V. Powyżej tej wartości z elektrolitu zaczyna wytrącać się wodór.

Co rozładowuje akumulator w samochodzie?

Współczesne samochody to prawdziwe "pożeracze" energii. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu samochodom wystarczało 300 W mocy, dziś ta wartość jest nawet trzykrotnie wyższa. Co rozładowuje akumulator w samochodzie? Lista elektrycznych udogodnień i gadżetów jest długa, a są to podgrzewane fotele, elektrycznie sterowane lusterka i szyby, wspomaganie kierownicy, ogromne ekrany multimedialne czy GPS.

Co rozładowuje akumulator w samochodzie? Energia jest również niezbędna, gdy samochód stoi, a silnik nie pracuje. Ta służy do podtrzymania pamięci sterowników, radia czy zasilania systemu alarmowego. Akumulator rozładowuje każdy dodatkowy sprzęt jak dodatkowe głośniki czy przetwornica samochodowa. Oczywiście bateria w samochodzie rozładuje się po nieroztropnym zostawieniu auta z włączonymi światłami na kilka godzin.

Jak sprawdzić, czy akumulator trzyma prąd?

Zły stan akumulatora jest najbardziej widoczny przy niskich temperaturach. Przy bardzo niskich silnik podczas próby rozruchu osiąga bardzo wolne obroty, które szybko spadają. Kilka lat eksploatacji baterii może oznaczać, że pora na jej wymianę. Jak sprawdzić, czy akumulator trzyma prąd? Niepokoić powinny takie sygnały jak gasnące światła, problem z elektroniką i problemy z rozruchem zwłaszcza podczas pierwszej próby uruchomienia silnika.

Kondycję akumulatora można sprawdzić przy pomocy areometru, mierząc gęstość elektrolitu. Jeśli akumulator umożliwia dostęp do celi z kwasem, co jednak nie jest możliwe w akumulatorach AGM i GEL z zaworami VRLA, to optymalna wartość to 1,28 g/cm3. Jeśli jest niższa, należy naładować akumulator prostownikiem. Gęstość kwasu poniżej 1,1 g/m3 oznacza kupno nowego akumulatora.

5 milionów sprzedanych aut i 2 nowe modele. CHERY odkrywa kolejne karty Content Studio