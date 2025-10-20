Każdy silnik spalinowy ma swoją temperaturę pracy - zwykle między 85 a 100 stopni Celsjusza. Dopiero wtedy olej osiąga odpowiednią lepkość, a spalanie staje się efektywne. Na krótkich trasach, zwłaszcza zimą, silnik nie ma szans rozgrzać się do tego poziomu. Olej pozostaje gęsty, nie dociera w pełni do wszystkich elementów, a skropliny w układzie wydechowym nie odparowują. W efekcie pojawia się korozja, a z czasem także problemy z katalizatorem i sondami lambda.

Według analiz TÜV i ADAC, nawet 40 proc. usterek układu wydechowego w autach użytkowanych miej­sko wynika z chronicznego niedogrzania silnika. Krótkie trasy to również większe zużycie świec zapłonowych i szybsze starzenie się oleju, który wchłania paliwo i wodę kondensacyjną.

Diesel w mieście? Najgorszy scenariusz

Silniki wysokoprężne potrzebują dłuższego czasu, by osiągnąć temperaturę roboczą. Na dystansie kilku kilometrów jest to praktycznie niemożliwe. DPF, czyli filtr cząstek stałych, nie ma wtedy warunków do samooczyszczenia - temperatura spalin jest zbyt niska, by dopalić sadzę. Gromadzący się popiół stopniowo zatyka filtr, co kończy się kontrolką na desce rozdzielczej, a w skrajnym przypadku kosztowną wymianą elementu.

ADAC wskazuje, że większość awarii filtrów DPF w Niemczech dotyczy aut eksploatowanych w miastach. Zjawisko nasiliło się zwłaszcza po pandemii, gdy średni dzienny przebieg spadł o ponad 25 proc.

Benzyna i hybryda też cierpią

Krótkie trasy nie są też łaskawe dla nowoczesnych silników benzynowych z bezpośrednim wtryskiem. Niepełne spalanie powoduje odkładanie się nagaru na zaworach i tłokach, co z czasem prowadzi do utraty mocy i podwyższonego zużycia paliwa. W hybrydach problem jest bardziej subtelny - jednostka spalinowa często uruchamia się tylko na kilka minut, przez co nie osiąga pełnej temperatury, a olej nie ma szans oczyścić silnika z zanieczyszczeń.

Mechanicy zauważają, że w takich przypadkach nawet regularne serwisowanie nie zawsze wystarcza. Samochód, który większość czasu spędza w mieście, starzeje się szybciej niż ten, który co tydzień pokonuje dłuższy dystans po trasie.

Akumulator, układ wydechowy i olej - cisi przegrani

Przy każdym rozruchu alternator potrzebuje czasu, by naładować akumulator. Gdy silnik gaśnie po kilku minutach jazdy, proces ładowania nie zostaje zakończony. W efekcie bateria pracuje w permanentnym niedoładowaniu, co skraca jej żywotność nawet o połowę.

Z kolei w tłumikach i rurach wydechowych kondensuje się woda, która nie ma szans odparować. To właśnie dlatego samochody eksploatowane w mieście częściej rdzewieją od spodu, mimo niewielkiego przebiegu.

Jedna rzecz, którą warto robić regularnie

Eksperci radzą, by co najmniej raz w tygodniu wybrać się w dłuższą trasę - przynajmniej 30-50 km, najlepiej z prędkością 90-120 km/h. Taki przejazd pozwala rozgrzać olej, odparować wilgoć, doładować akumulator i przepalić filtr DPF. Wbrew pozorom to nie strata paliwa, a inwestycja w zdrowie silnika.

Nowoczesne auta też potrzebują klasycznych nawyków

Krótkie trasy to zmora współczesnej motoryzacji, która coraz bardziej skupia się na miejskim użytkowaniu. Niezależnie od tego, czy jeździmy nowym SUV-em, hybrydą plug-in czy miejskim kompaktem - silnik wciąż pozostaje maszyną, która potrzebuje ciepła i czasu. A dłuższa przejażdżka raz na jakiś czas może oszczędzić tysiące złotych na naprawach.

