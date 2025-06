Okres eksploatacji opon letnich uzależniony jest od wielu czynników. Szacuje się, że średnio można na nich przejechać od 40 do 50 tys. km. Jeśli założymy, że statystyczny Polak w ciągu roku pokonuje około 17 tys. km, a sezon letni trwa pół roku, to wychodzi nam średnia żywotność opon w sezonach. Zgodnie z powyższymi założeniami, może to być od 5 do 7 sezonów.