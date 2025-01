Zanim przejdziesz do niepokojących wniosków, zastanów się, w jaki sposób użytkowałeś auto. Biała maź pod korkiem oleju może być naturalnym zjawiskiem podczas zimy. Dopiero kiedy zauważysz inne objawy, skonsultuj się ze specjalistą.

Żółty osad pod korkiem oleju. Co to jest i dlaczego się robi?

Obecność białej lub żółtawej mazi pod korkiem oleju może martwić. Nie zawsze jest to jednak niepokojące zjawisko. Najczęściej występuje zimą w wyniku naturalnej kondensacji wody w silniku. Dochodzi do niej, kiedy na zewnątrz panują niskie temperatury, a samochód użytkowany był jedynie na krótkich trasach. W takiej sytuacji powstaje para wodna, która nie jest w stanie odparować, bo silnik nie jest dostatecznie rozgrzany. Woda gromadzi się wtedy w misce olejowej, miesza się z olejem i w końcu osadza się pod korkiem, tworząc maź. Nie jest to spory problem. W wielu przypadkach wystarczy zrobić autem dłuższą trasę, aby woda odparowała.

Warto pamiętać, że niska temperatura pracy silnika może długofalowo prowadzić do gromadzenia się zanieczyszczeń i produktów spalania w oleju, jednocześnie przyspieszając gromadzenie się osadu. Jeśli zjawisko będzie się powtarzać może prowadzić do pogorszenia właściwości smarnych oleju, tym samym prowadząc do większego zużycia elementów silnika.

Kiedy masło pod korkiem oznacza kłopoty? Zwróć uwagę na te objawy

Masło pod korkiem oleju warto uznać za znak ostrzegawczy, ponieważ w niektórych przypadkach może być pierwszym objawem poważnych problemów. Jeśli osad zbiera się nie tylko pod korkiem, a olej jest mętny i na tyle gęsty, że jego konsystencja przypomina majonez, to znak, że należy szukać głębiej.

Jedną z najczęściej występujących przyczyn jest mieszanie się oleju z płynem chłodniczym. Temu zjawisku towarzyszy dodatkowo szybko spadający poziom płynu chłodniczego oraz zwiększone zużycie oleju. Niepokojące oznaki będzie można zauważyć też na zewnątrz, w postaci przegrzewającego się silnika oraz białego dymu z układu wydechowego.

Zanim dojdziesz do niepokojących wniosków, sprawdź stan oleju. "Masło" pod korkiem mogło być wynikiem niskich temperatur

Kiedy masło pod korkiem to znak, że auto trzeba oddać do mechanika?

W niektórych przypadkach masło pod korkiem oleju będzie świadczyło o usterce. Jest ono najczęściej skutkiem uszkodzenia uszczelki pod głowicą. Jej zadaniem jest oddzielanie komory spalania od kanałów olejowych i chłodzących w silniku. To właśnie jej uszkodzenie sprawia, że płyn chłodniczy przedostaje się do oleju silnikowego, zanieczyszczając go

Najczęściej uszczelka uszkodzona zostaje przez przegrzanie silnika, nieprawidłowy montaż albo nadmierne ciśnienie w układzie chłodzenia. Czasami po prostu naturalnie się zużywa. Jeśli to ona jest przyczyną mazi pod korkiem, to znak, że auto musi trafić do mechanika i to jak najszybciej. Dalsza eksploatacja pojazdu z uszkodzoną uszczelką może doprowadzić do poważnych uszkodzeń silnika, które będą jeszcze kosztowniejsze do naprawy.

Co zrobić po zauważeniu masła? Szybko reakcja ochroni silnik

Kiedy już zauważymy problem, powinniśmy zacząć działać. Jeśli zrobienie dłuższej trasy autem nie pomogło, pierwszym, podstawowym krokiem powinna być wymiana oleju silnikowego. Niezależnie od tego, czy problem jest poważny, czy nie, niska jakość oleju oznacza, że jest on zanieczyszczony i nie spełnia swojej ochronnej funkcji. Przed wlaniem nowej porcji oleju, warto zrobić płukanie silnika za pomocą specjalnego płynu, dzięki któremu dokładnie wyczyścimy wnętrze jednostki i zapewnimy dodatkową ochronę metalowym elementom. Płukanka z łatwością poradzi sobie z pozostałościami starego oleju oraz resztkami osadów. Po tym zabiegu wystarczy wlać świeży olej silnikowy odpowiedni dla danego modelu auta.

