Element ten wykonany jest zwykle z wysokogatunkowej gumy wzmacnianej włóknami kevlarowymi lub szklanymi, co nadaje mu wyjątkową odporność na ekstremalne warunki pracy. Pasek wyposażony jest w precyzyjnie wykonane zęby, które współpracują z kołami zębatymi, zapewniając bezbłędne przenoszenie ruchu obrotowego. W przeciwieństwie do łańcucha rozrządu, pasek pracuje cicho i nie wymaga smarowania, jednak ma ograniczoną żywotność.

Kiedy pasek rozrządu wymaga wymiany?

Eksperci zalecają profilaktyczną wymianę co 60 tys. do 100 tys. kilometrów przebiegu lub co 5-7 lat, w zależności od zaleceń producenta samochodu. Jednak istnieje wiele objawów, które mogą sugerować wcześniejsze zużycie tego elementu.

Po czym poznać, że pasek rozrządu jest do wymiany?

Pierwszym sygnałem ostrzegawczym są charakterystyczne dźwięki dochodzące z przedniej części silnika. Mogą to być niepokojące świsty, piszczenie lub regularny stukot. Te odgłosy często pojawiają się, gdy zęby paska są nadmiernie zużyte lub gdy napinacz nie utrzymuje odpowiedniego naprężenia.

Problematyczny rozruch silnika to kolejny symptom sugerujący konieczność wymiany. Jeśli silnik kręci normalnie, ale ma trudności z odpaleniem lub zaczyna działać dopiero po kilku próbach, może to świadczyć o przeskakiwaniu paska na kołach zębatych, co zaburza synchronizację rozrządu.

Nieprawidłowa praca silnika na biegu jałowym, drgania, nierównomierne obroty czy nagły spadek mocy podczas przyspieszania także powinny wzbudzić czujność kierowcy. Te symptomy często wskazują na tzw. przestawiony rozrząd, czyli sytuację, gdy pasek częściowo przeskoczył i zaburzona została precyzyjna synchronizacja pracy wału korbowego z wałkiem rozrządu.

Wizualna inspekcja paska także może dostarczyć cennych informacji. Jeśli zauważymy pęknięcia na jego powierzchni, przetarcia, rozwarstwienia, widoczne ślady oleju lub płynu chłodniczego - to wyraźny znak, że element wymaga natychmiastowej wymiany. Warto pamiętać, że dostęp do paska rozrządu wymaga zwykle demontażu osłon, dlatego ocena wizualna często możliwa jest dopiero podczas wizyty w warsztacie.

Zapalona kontrolka "Check Engine" na desce rozdzielczej również może sygnalizować problemy z rozrządem. Współczesne samochody wyposażone są w czujniki wykrywające nieprawidłowości w pracy silnika, w tym zaburzenia synchronizacji.

Czym grozi zerwanie paska rozrządu?

Zerwanie paska rozrządu podczas jazdy może mieć katastrofalne skutki dla silnika. W tzw. silnikach interferujących (a takich jest większość) dochodzi wówczas do kolizji tłoków z zaworami, co wiąże się z poważnymi uszkodzeniami głowicy, zaworów, a nawet tłoków. Koszt naprawy często przekracza wartość samego silnika.

Wymiana rozrządu i pompy wody

Podczas wymiany paska rozrządu warto jednocześnie wymienić kilka współpracujących elementów. Przede wszystkim napinacz paska, który odpowiada za utrzymanie odpowiedniego naprężenia oraz rolki prowadzące, które kierują pasek wzdłuż właściwej trasy. W wielu silnikach pompa wody napędzana jest również paskiem rozrządu, dlatego mechanicy rekomendują jej wymianę przy okazji wymiany paska - oszczędza to kosztów robocizny związanych z ponownym demontażem tych samych elementów w przyszłości.

Czas trwania wymiany paska rozrządu waha się od 3 do 6 roboczogodzin, w zależności od modelu samochodu i konstrukcji silnika. W niektórych pojazdach dostęp do paska jest stosunkowo prosty, w innych wymaga demontażu wielu podzespołów, co znacząco wydłuża czas pracy i zwiększa jej koszt.

Pasek rozrządu a rozrząd na łańcuchu

Warto zaznaczyć, że alternatywą dla paska rozrządu jest łańcuch rozrządu. Ten element jest trwalszy i teoretycznie powinien wytrzymać cały okres eksploatacji pojazdu. Jednak łańcuch również podlega zużyciu i może wymagać wymiany, szczególnie w przypadku nieprawidłowej eksploatacji silnika lub problemów z układem smarowania oraz eksploatacji, podczas której silnik się “męczy” - na krótkich dystansach i bez osiągnięcia roboczej temperatury pracy.

