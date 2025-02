Co to jest pasek rozrządu w kąpieli olejowej?

Pasek rozrządu to kluczowy element w wielu silnikach spalinowych, odpowiedzialny za synchronizację wału korbowego i wałka (lub wałków) rozrządu. Steruje on pracą zaworów w cylindrach, zapewniając ich otwieranie i zamykanie w dokładnie określonych momentach. Jest to element, którego awaria może doprowadzić do całkowitego zniszczenia silnika, dlatego tak ważne jest jego prawidłowe działanie i odpowiednia konserwacja.

Niestety, praktyka pokazała, że założenia konstruktorów były zbyt optymistyczne. W rzeczywistości pojawiły się poważne problemy, które mogą prowadzić do kosztownych awarii. Pierwszym i najpoważniejszym jest degradacja powłoki paska. Stały kontakt z olejem silnikowym może prowadzić do rozpuszczania się powłoki paska, co skutkuje przedostawaniem się cząstek gumy do oleju. Te drobne cząstki następnie mogą blokować delikatne kanały olejowe, pompę oleju i jej sitko, co prowadzi do problemów ze smarowaniem.