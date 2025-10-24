S74 w Kielcach coraz bliżej. Kierowcy w końcu pojadą płynnie przez miasto

Kierowcy w Kielcach nie mogą się doczekać, aż przestaną stać w korkach. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaprezentowała wizualizację nowego odcinka drogi ekspresowej S74, który przejmie ruch tranzytowy przez miasto. Jak będzie wyglądać przejazd?

Nowa S74 w Kielcach. Jak zmieni się przejazd przez miasto?
S74 Kielce. Nowa trasa połączy węzły S7 i Cedzynę

Planowany, pięciokilometrowy odcinek S74 połączy dwa istniejące węzły: Kielce Zachód (na połączeniu z drogą ekspresową S7) oraz Kielce Bocianek na trasie S74 Kielce-Cedzyna. Dzięki temu powstanie spójny układ komunikacyjny łączący trasę w kierunku Łodzi, Warszawy i Krakowa z drogami prowadzącymi na wschód województwa świętokrzyskiego.

Nowa droga powstanie w śladzie obecnej DK74, która dziś jest jednojezdniowa, zatłoczona i pozbawiona chodników. Po zakończeniu budowy kierowcy zyskają drogę ekspresową z dwoma pasami ruchu w każdą stronę, co pozwoli rozdzielić ruch lokalny i tranzytowy. Przejazd między węzłami, który dziś zajmuje nawet pół godziny, potrwa zaledwie kilka minut.

S74 Kielce. Powstaną tunele, węzły i ścieżki rowerowe

W ramach inwestycji powstaną dwa węzły drogowe Kielce Herby i Kielce Skrzetle oraz dwa tunele. Dłuższy z nich, o długości około 500 metrów, zaplanowano w rejonie zabudowy między ulicami Klonową i Warszawską. Krótszy tunel znajdzie się w okolicach ul. Olszewskiego. Takie rozwiązania wprowadzono po konsultacjach z mieszkańcami, by ograniczyć hałas i wpływ inwestycji na zabudowę osiedlową.

Projekt przewiduje wiadukty, ronda i zatoki autobusowe, a wzdłuż całego odcinka zaplanowano ok. 10 km ścieżek rowerowych i 13 km chodników. W miejscach, gdzie ekspresówka przebiega w pobliżu budynków, powstaną ekrany akustyczne, częściowo przezroczyste, by nie zaburzać krajobrazu.

Pozwolenie na budowę coraz bliżej

Kończy się procedura uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), która pozwoli rozpocząć prace budowlane. Po uzyskaniu decyzji ZRID ruszy budowa odcinka, który połączy aktualnie realizowany fragment Mniów - Kielce Zachód z istniejącą trasą do Cedzyny.

Całość stanowi element większego projektu, ponad 100-kilometrowego ciągu drogi ekspresowej S74, prowadzącej od granicy województwa łódzkiego przez Kielce i Opatów aż do połączenia z S19 w rejonie Rzeszowa.

Nowy odcinek ma zlikwidować tzw. wąskie gardło, jakim dziś jest wjazd do miasta od strony zachodniej. Generalny Pomiar Ruchu 2020/2021 wykazał, że po obecnym odcinku DK74 przez Kielce przejeżdża średnio 34 tys. pojazdów dziennie, to najwyższe natężenie ruchu w całym województwie świętokrzyskim.

