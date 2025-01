Odcinek autostrady A4 w pobliżu Wrocławia należy do najbardziej zatłoczonych w kraju. Nic więc dziwnego, że od lat podejmowano działania mające na celu jego przebudowę i modernizację . Już w 2019 roku podpisano pierwsze umowy na analizy techniczno-ekonomiczno-logistyczne. Jednak do dziś inwestycja nie została rozpoczęta, a problemem była różnica zdań pomiędzy GDDKiA, władzami Wrocławia i mieszkańcami.

Decyzja ta spotkała się ze sprzeciwem władz Wrocławia, które skierowały do GDDKiA oficjalną petycję. Urzędnicy argumentowali, że realizacja zaproponowanego planu doprowadziłaby do całkowitego paraliżu południowej części miasta. Jako dowód przywoływali analizy ruchu drogowego oraz prognozy dotyczące wzrostu liczby pojazdów we Wrocławiu do 2050 roku. Wyniki wskazywały, że przebudowa autostrady w jej obecnym przebiegu spowodowałaby wzrost natężenia ruchu na węźle bielańskim aż o 270 proc. Mimo tych obaw GDDKiA ostatecznie zatwierdziła wariant modernizacji istniejącej trasy jako rekomendowany, natomiast poprowadzenie autostrady nowym śladem uznano za opcję alternatywną.