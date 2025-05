Ministerstwo Infrastruktury zapowiada opracowanie programu inwestycyjnego dotyczącego budowy MOP-ów, jednak nadal brak konkretów co do terminów i finansowania.

Wielu kierowców, zwłaszcza zawodowych, jest zmuszonych do zatrzymywania się w nieprzystosowanych miejscach, co powoduje problemy sanitarne i koszty dla samorządów.

Niestety brak takiej infrastruktury na całym wspomnianym odcinku drogi ekspresowej S1 (ok. 50 km) skutkuje poważnymi problemami logistycznymi i sanitarnymi, w szczególności w przypadku kierowców pojazdów ciężarowych zawodowo wykonujących transport drogowy

W oparciu o ustalenia wójtów gmin Milówka i Rajcza, a także radnych powiatowych i miejskich, Małgorzata Pępek zwróciła uwagę, że szczególnie kierowcy zawodowi są zmuszeni do zatrzymywania się w miejscach nieprzystosowanych do postoju. Nie tylko nie zapewniają one odpowiedniej przestrzeni dla autokarów i pojazdów ciężarowych, ale także nie posiadają toalet ani podstawowych urządzeń higienicznych.