Znad Bałtyku do Czech w ekspresowym tempie. Ruszyła kolejna budowa

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła, że uzyskała zgodę na rozpoczęcie budowy około 10-kilometrowego odcinka drogi S1 Mysłowice – Bieruń. Oznacza to, że cały fragment trasy ekspresowej S1 między Mysłowicami a Bielskiem-Białą wkracza w etap realizacji prac budowlanych. Co to oznacza dla kierowców?