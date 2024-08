Jest decyzja w sprawie kolejnego odcinka S1. Wkrótce ruszy budowa

GDDKiA pochwaliła się zezwoleniem na realizację kolejnego odcinka drogi ekspresowej S1, która w przyszłości stanie się ważną częścią europejskiego korytarza drogowego łączącego państwa nadbałtyckie z krajami południowej Europy. Inwestycja obejmuje budowę niemal 3-kilometrowego fragmentu trasy pomiędzy Bieruniem a węzłem Oświęcim. Jednocześnie wykonawca zobowiązał się do wybudowania nowego odcinka drogi krajowej w ciągu DK44 o długości ok. 2,7 km oraz dodatkowej jezdni do obsługi ruchu lokalnego pomiędzy węzłem Bieruń a układem ulicznym Bierunia. Jeśli wszystko pójdzie po myśli drogowców, 20 sierpnia teren budowy zostanie przekazany wykonawcy, co będzie się wiązało z oficjalnym rozpoczęciem prac.

