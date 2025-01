Ile jest kilometrów autostrad i dróg ekspresowych w Polsce?

W wyobraźni przeciętnych kierowców polskiej infrastrukturze drogowej wciąż daleko do zachodnich standardów. Wbrew pozorom jednak wcale nie mamy powodów do tego, by czuć się gorsi od naszych sąsiadów z Europy Zachodniej. Jeszcze na początku nowego milenium sieć autostrad w naszym kraju wynosiła 441 km, a łączna długość wszystkich odcinków dróg ekspresowych liczyła 161 km.

Tymczasem w samym 2024 roku udostępniono 18 fragmentów dróg szybkiego ruchu o łącznej długości blisko 156 km. W efekcie miniony rok zakończyliśmy z liczbą 5 205 km szybkich tras, z czego 1 884,6 km stanowią autostrady, a 3 320,9 km drogi ekspresowe.

Która droga ma najwięcej pasów w Polsce?

Choć szerokie, wielopasmowe autostrady to obrazy kojarzące się nam przede wszystkim ze Stanami Zjednoczonymi, to i w Polsce można znaleźć odcinki, które mogłyby śmiało odgrywać trasy z USA. Gdzie można znaleźć trasę o największej liczbie pasów w naszym kraju? Znajduje się ona na fragmencie Południowej Obwodnicy Warszawy – dokładniej chodzi o odcinek drogi ekspresowej S2 przy węźle Opacz. Wliczając również pasy łącznikowe kierowcy mają do dyspozycji w tym miejscu aż 14 pasów ruchu.

Jeśli zaś chodzi o autostradę, na której kierowcy mają do dyspozycji więcej niż dwa pasy ruchu przez największą liczbę kilometrów, liderem jest A1 między Tuszynem i Częstochową. Tutaj mamy po trzy pasy ruchu w każdym z kierunków przez 82 km.

Jaka jest najdłuższa droga szybkiego ruchu w Polsce?

Najdłuższą drogą szybkiego ruchu w naszym kraju miała być droga ekspresowa S8. Obecnie liczy ona ponad 560 km i, wykorzystując fragmenty autostrad A8 i A1 oraz drogi ekspresowej S2, umożliwia ona dojazd z okolic Wrocławia aż do przedmieść Białegostoku. Jeszcze do niedawna S8 miała prowadzić od przejścia granicznego z Czechami do granicy z Litwą. W efekcie trasa liczyłaby 786 km.

Niedawno Ministerstwo Infrastruktury poinformowało jednak, że droga z Białegostoku przez Suchowolę, Augustów do węzła Raczki przed Suwałkami (wpisana dwa lata temu do Krajowego Programu Budowy Dróg i Autostrad) nie będzie drogą ekspresową. Owszem, wybudowana zostanie dwujezdniowa i dwupasmowa trasa, ale nie zostanie ona nazwana S8.

W efekcie miano najdłuższej drogi szybkiego ruchu w naszym kraju dzierżyć będzie inna droga ekspresowa – S7, która łączy Pomorze z Małopolską. Prowadzi ona przez Gdańsk, Warszawę i Kraków, a po ukończeniu wszystkich odcinków będzie liczyć ok. 750 km.

