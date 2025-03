Łódzki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę z wykonawcą na projekt i budowę obwodnicy Srocka. To pierwszy kontrakt dotyczący powstania nowej trasy w woj. łódzkim w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. Wartość inwestycji to 81,2 mln zł.

To pierwsza z pięciu tras w województwie łódzkim, objętych rządowym Programem budowy 100 obwodnic, która przeszła do etapu realizacji. Cztery pozostałe to obwodnice Błaszek w ciągu DK12, Brzezin w ciągu DK72, Łowicza w ciągu DK14/92/70 oraz Wielunia w ciągu DK45. Są one na etapie uzyskiwania decyzji środowiskowych.