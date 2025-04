W przypadku, gdy sygnalizacja świetlna nie działa, kierowcy powinni stosować się do widocznych znaków drogowych, takich jak STOP, nakaz ustąpienia pierwszeństwa czy znak określający drogę z pierwszeństwem - te oznakowania mają kluczowe znaczenie, zwłaszcza w sytuacji awarii sygnalizacji. Jeśli skrzyżowanie nie jest wyposażone w żadne znaki regulujące pierwszeństwo, to wtedy należy stosować się do ogólnych zasad ruchu drogowego. Zgodnie z nimi na skrzyżowaniu równorzędnym obowiązuje tzw. „zasada prawej ręki” według której pierwszeństwo mają pojazdy nadjeżdżające z prawej strony.

Warto również pamiętać, że pojazdy szynowe, na przykład tramwaje, zawsze mają pierwszeństwo w sytuacji równorzędnej, niezależnie od tego, z której strony nadjeżdżają. Ponadto, podczas awarii sygnalizacji trzeba zwracać szczególną uwagę na pieszych korzystających z przejść. Pamiętajmy by zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa osobo znajdującym się na przejściu lub wchodzących na nie. To szczególnie istotne na skrzyżowaniach dróg wielopasmowych, na których inne pojazdy mogą nam utrudniać obserwację przejść.

Przypomnijmy również, że w takich sytuacjach często dochodzi do wyprzedzania na przejściach dla pieszych. Wbrew temu co sądzi część kierowców, jeśli w pobliżu przejścia poruszamy się szybciej niż pojazd na pasie obok (jadący w tym samym kierunku), to jest to już wyprzedzanie. Za taki manewr grozi 1500 zł mandatu oraz 15 punktów karnych. Warto też pamiętać, że wyprzedzać nie można również na skrzyżowaniach - kierowcy zapominają o tych dwóch zasadach, ponieważ gdy ruch sterowany jest sygnalizacją świetlną, zakazy te nie obowiązują. W przypadku awarii sygnalizacji trzeba się jednak do nich bezwzględnie stosować.