Ostateczna decyzja może zostać wydana przed końcem roku, co umożliwi rozpoczęcie prac budowlanych.

Docelowo droga ekspresowa S10 ma osiągnąć długość około 460 kilometrów i połączyć Szczecin z aglomeracją warszawską, przebiegając przez takie miasta jak Piła, Bydgoszcz czy Toruń . Nowa trasa stworzy bezpośrednie połączenie pomiędzy województwami: zachodniopomorskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim i mazowieckim. Co więcej, stanie się alternatywnym korytarzem transportowym, zlokalizowanym na północ od autostrady A2 .

Krok bliżej do budowy drogi S10. Wkrótce kolejne odcinki trafią do realizacji

Choć obecnie do użytku oddano nieco ponad 70 kilometrów trasy S10, inwestycja zdecydowanie nabiera rozpędu. Coraz więcej odcinków wchodzi w fazę realizacji, a najbardziej zaawansowane prace prowadzone są w województwie zachodniopomorskim. To właśnie tam jednocześnie budowanych jest aż siedem fragmentów przyszłej ekspresówki.

W maju ubiegłego roku podpisano umowy na realizację odcinków Piecnik - Wałcz oraz Suchań - Recz. W najbliższym czasie planowane jest również złożenie wniosków dotyczących kolejnych fragmentów trasy S10: Stargard - Suchań oraz Recz - Cybowo. Aktualnie, do Wojewody Zachodniopomorskiego trafił już wniosek o wydanie decyzji ZRID dla odcinka Cybowo - Łowicz Wałecki.

Kontrakt na budowę odcinka S10 Cybowo - Łowicz Wałecki, liczącego 16,6 km, podpisano z firmą Budimex w czerwcu zeszłego roku. Zgodnie z harmonogramem, wykonawca miał 10 miesięcy na przygotowanie projektu budowlanego. Prace zostały ukończone w terminie, co pozwoliło na złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID.

Jeśli procedury administracyjne przebiegną bez opóźnień, decyzja ZRID powinna zostać wydana jeszcze przed końcem bieżącego roku, co pozwoli na rozpoczęcie prac budowlanych. W harmonogramie robót przewidziano przerwę zimową - od 16 grudnia do 15 marca - która nie będzie wliczana do czasu realizacji. Zakończenie całej inwestycji planowane jest na 2028 rok.