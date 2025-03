Droga ekspresowa S11 będzie miała 560 km długości

Po zakończeniu realizacji wszystkich odcinków, droga ekspresowa S11 będzie liczyć ponad 560 km, a wraz ze wspólnym przebiegiem S6 od Kołobrzegu do Koszalina (ok. 35 km) i odcinkiem obwodnicy Poznania w ciągu A2 (ok. 16 km) blisko 620 km.

Obecnie kierowcy mają do dyspozycji niemal 220 km tej trasy (wliczając wspólny przebieg po A2 i S6). Są to fragmenty od Kołobrzegu do Bobolic, obwodnica Szczecinka, odcinki w okolicy Poznania oraz cztery kolejne obwodnice: Jarocina, Ostrowa Wielkopolskiego, Kępna i Olesna.

Dla pozostałych odcinków, w zależności od etapu, inwestycje są już realizowane bądź prowadzone są prace przygotowawcze. Docelowo pokonanie trasy z Kołobrzegu do węzła Piekary Śląskie na połączeniu z autostradą A1 zajmie samochodem osobowym nieco ponad 5 godz. Droga ekspresowa S11 połączy województwa zachodniopomorskie, wielkopolskie, opolskie i śląskie, poprawiając znacząco dojazd m.in. do Koszalina, Szczecinka, Piły, Poznania, Jarocina, Ostrowa Wielkopolskiego, Kluczborka i Katowic.

S11 w woj. zachodniopomorskim (docelowo ponad 120 km)

W realizacji jest przedostatni fragment tej trasy w województwie, od Bobolic do Szczecinka, o długości 24,4 km. Inwestycja ta połączy oddany w 2023 r. odcinek S11 Koszalin - Bobolice z uruchomioną w 2019 r. obwodnicą Szczecinka. Budowa drogi ruszyła wiosną ubiegłego roku. Trwają roboty ziemne, wykonywane są wzmocnienia podłoża. Na placu budowy została już zmontowana wytwórnia mas bitumicznych i w najbliższych miesiącach będą wykonywane pierwsze fragmenty konstrukcji jezdni nowej S11. Równolegle postępują roboty przy obiektach mostowych.

Na trasie będą dwa węzły drogowe (Wierzchowo i Szczecinek Północ) i para Miejsc Obsługi Podróżnych Wierzchowo. Nowa S11 budowana jest w zbliżeniu do obecnej DK11, co wymagało wprowadzenia w wielu miejscach tymczasowych organizacji ruchu. Obecnie kierowcy muszą liczyć się z występowaniem zjazdów na plac budowy, ruchem pojazdów związanych z inwestycją po obecnej DK11 oraz utrudnieniami w rejonie węzła Szczecinek Północ. Prace mają się zakończyć w III kwartale 2026 r.

Ostatnie 3 km S11 w woj. zachodniopomorskim powstaną w ramach budowy tej trasy w woj. wielkopolskim, pomiędzy Szczecinkiem i Piłą.

S11 w woj. wielkopolskim (docelowo prawie 360 km)

W styczniu 2025 r. poznaliśmy oferty w przetargach na dwa odcinki S11 w południowej części województwa, które połączą istniejącą obwodnicę Ostrowa Wielkopolskiego z obwodnicą Kępna. To łącznie ponad 31 km trasy, na którą składają się odcinki Przygodzice - Ostrzeszów Północ (12,6 km) oraz Ostrzeszów Północ – Kępno Północ (18,6 km). Obecnie trwa badanie i ocena ofert złożonych w obu przetargach.

W lipcu 2024 r. GDKKiA podpisała umowę na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej, która ułatwi dojazd z północnej części województwa do stolicy wielkopolski i autostrady A2. To ponad 22-kilometrowy odcinek Oborniki – Poznań wraz z obwodnicą Obornik, który zrealizuje Grupa Mirbud. Wartość umowy to ponad 853 mln zł. Zgodnie z planem kierowcy mają skorzystać z nowej trasy w II kwartale 2028 r.

W kwietniu 2024 r. podpisano umowę na zaprojektowanie i budowę blisko 4-kilometrowej, drugiej jezdni obwodnicy Kępna. Zadanie jest realizowane w systemie Projektuj i buduj. 17 lutego br. do Wojewody Wielkopolskiego złożono wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Jej uzyskanie pozwoli na przekazanie wykonawcy placu budowy i rozpoczęcie robót.

Inwestycję za ponad 69 mln zł zrealizuje Grupa Mirbud. Termin realizacji to 33 miesiące od podpisania umowy z wyłączeniem przerw zimowych (16 grudnia – 15 marca) w okresie prac budowlanych. Zakończenie robót planowane jest w drugiej połowie 2027 r.

Trwają też prace przygotowawcze dla budowy pozostałej części trasy S11 w woj. wielkopolskim. Obejmują one w sumie ponad 220 km i podzielone są na pięć odcinków:

Szczecinek – Piła o długości ok. 59 km, Piła – Ujście o długości ok. 20 km, Ujście – Oborniki o długości ok. 43 km, Kórnik – Jarocin o długości ok. 43 km, Jarocin – Ostrów Wielkopolski o długości ok. 57 km.

Dla trasy ze Szczecinka do Piły Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska rozpatruje odwołania od decyzji środowiskowej (DŚU).

Dla odcinków Piła – Ujście, Ujście – Oborniki, Kórnik – Jarocin oraz Jarocin – Ostrów Wielkopolski w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Poznaniu toczą się postępowania o wydanie DŚU.

S11 w woj. opolskim (docelowo blisko 60 km)

Realizowana dwujezdniowa droga ekspresowa między końcem obwodnicy Kępna a początkiem obwodnicy Olesna, która połączy istniejące fragmenty S11, została podzielona na trzy odcinki:

koniec obwodnicy Kępna - Siemianice (12,5 km),

Siemianice - Gotartów (22,7 km),

Gotartów - początek obwodnicy Olesna (10,5 km).5

Pierwszy z tych odcinków przebiega przez woj. wielkopolskie i dlatego też wniosek o wydanie decyzji ZRID złożono pod koniec stycznia br. do Wojewody Wielkopolskiego. Dla kolejnego odcinka, Gotartów - początek obwodnicy Olesna, wniosek o wydanie decyzji ZRID do Wojewody Opolskiego został złożony 26 lutego br., a dla Siemianice - Gotartów ma to nastąpić w pierwszej połowie tego roku. Początek trasy położony jest w woj. wielkopolskim, a trasa zahacza także o fragment woj. łódzkiego.

Na 46-kilometrowej trasie, budowanej w większości w nowym śladzie, zaplanowano budowę kilkudziesięciu obiektów inżynierskich, w tym przejść dla zwierząt. Na trzech odcinkach realizacyjnych powstaną też cztery węzły drogowe - Siemianice, Byczyna, Kluczbork Północ oraz Kluczbork Południe.

S11 w woj. śląskim (docelowa blisko 65 km)

Dla wszystkich odcinków tej trasy w woj. śląskim zakończyło się opracowywanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) i obecnie trwają postępowania o wydanie DŚU. Wnioski do RDOŚ w Katowicach złożono 30 czerwca 2023 r. dla odcinka od granicy woj. opolskiego i śląskiego do granicy powiatów lublinieckiego i tarnogórskiego oraz 25 września 2023 r. dla odcinka od granicy powiatów lublinieckiego i tarnogórskiego do węzła Piekary Śląskie z A1.

Po analizie dokumentacji pierwszego z wymienionych odcinków S11, złożonej w ramach procedury oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, RDOŚ wskazała, że najkorzystniejszym dla środowiska rozwiązaniem będzie realizacja inwestycji według wariantu D. GDDKiA zaakceptowała argumentację RDOŚ i wyraziła zgodę na przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla wskazanego przez RDOŚ wariantu w celu wydania decyzji środowiskowej.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach jednoznacznie uznała, że uzyskanie decyzji środowiskowej dla wariantu wskazanego przez GDDKiA (C) jest niemożliwe. Wskazała także, że w przypadku braku wyrażenia zgody na procedowanie decyzji środowiskowej dla wariantu korzystniejszego środowiskowo (D) odmówi wydania decyzji na realizację tej inwestycji.

GDDKIA w dalszym ciągu uważa, że wariant C był akceptowalnym kompromisem, który uwzględniał interes lokalnych społeczności oraz w dostatecznym stopniu minimalizował oddziaływanie inwestycji na środowisko. Skoro jednak RDOŚ w Katowicach, po przeprowadzeniu stosownych analiz środowiskowych, ocenił, że obecnie jednym możliwym do realizacji jest wariant D, to w ocenie GDDKiA kolejnym krokiem powinno być wypracowanie jak najlepszych rozwiązań projektowych w ramach tego wariantu tak, by w jak największym stopniu zminimalizować uciążliwości społeczne wynikające z tego wariantu.

Jak będzie wyglądać połączenie S11 z A1?

Podkreślić należy, że drugi z wymienionych fragmentów S11 został podzielony na dwa pododcinki: od granicy powiatów lublinieckiego i tarnogórskiego do węzła Radzionków na skrzyżowaniu S11 i DW911 oraz od węzła Radzionków do węzła Piekary Śląskie.

Ze względu na szczegółową analizę geometryczną oraz przepustowości węzła Piekary Śląskie, nie możemy na tym etapie wykluczyć konieczności uzyskania nowej DŚU. Wynika to z potencjalnych zmian projektowych na węźle Piekary Śląskie w stosunku do rozwiązań z etapu STEŚ. Wówczas wykonawca opracuje materiały do wniosku o wydanie DŚU oraz – w razie konieczności – uzyska tę decyzję.

W lutym 2025 r. podpisano umowę z firmą Multiconsult z Warszawy na opracowanie elementów Koncepcji programowej dla budowy S11 na odcinku między węzłami Radzionków i Piekary Śląskie. Wartość prac to 6,1 mln zł, a termin realizacji wynosi 15 miesięcy od daty zawarcia umowy.

