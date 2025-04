Mimo to Tipper nie jest ich fanem: "Takie myjnie zbierają brud i piasek z poprzednich samochodów, które potem wirują wielokrotnie po lakierze. Mogą również zerwać elementy wykończeniowe lub wycieraczkę, a następnie ciągnąć je po całym aucie. Nie wykonują też dobrej pracy, ponieważ pomijają miejsca takie jak wnętrze obręczy kół czy narożniki przy tablicy rejestracyjnej."

Ekspert ostrzega również, że niektóre samochody z elektrycznymi klapami bagażnika mogą mieć problemy w myjni automatycznej, ponieważ czujniki mogą zinterpretować ruch szczotek jako sygnał do otwarcia. Jeśli musisz korzystać z myjni automatycznej, Tipper zaleca wybór programu z opcją mycia wstępnego, które usuwa najgorszy brud.

"Pierwszą radą byłoby sprawdzenie opinii online, tak jak w przypadku restauracji czy każdej innej usługi," mówi Tipper. "Następnie, jeśli to możliwe, najlepiej wybrać się się tam wcześnie rano. Pracownicy będą mieli świeżą wodę, czyste ściereczki i wypłukane rękawice, gotowe na cały dzień. Personel prawdopodobnie będzie również mieszał środki chemiczne z większą dokładnością, ponieważ nie będzie się spieszył pod presją długiej kolejki klientów."

Należy również zwrócić uwagę na niezbędną fazę mycia wstępnego, która usuwa najgorszy brud, najlepiej przy użyciu pianki śnieżnej zamiast agresywnego środka do usuwania brudu drogowego.

"Rozumiem ich atrakcyjność, jeśli nie masz dostępu do węża w domu, i będziesz w stanie dotrzeć do wszystkich części samochodu, które myjnia mechaniczna pominie. Ale radziłbym unikać szczotki, ponieważ będzie pełna brudu z samochodu poprzedniej osoby" ostrzega detailer.

"Moja rada to zrezygnowanie ze szczotki i używanie tylko lancy do nakładania piany, a następnie spłukiwanie. Zawsze możesz przynieść własne wiadro i rękawicę do mycia i używać ich zamiast tego - wtedy masz pewność, że są czyste.