W skrócie Podpisano umowę na zaprojektowanie i budowę odcinka S8 Łagiewniki-Niemcza o długości 9,3 km za blisko 384 mln zł.

Nowy fragment drogi ekspresowej powstanie głównie nowym śladem, przewidziano 25 obiektów inżynierskich i dwujezdniową trasę z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku.

Odcinek Łagiewniki-Niemcza był ostatnim brakującym elementem 80-kilometrowej trasy S8 między Wrocławiem a Kłodzkiem, której sześć z siedmiu etapów jest już w realizacji.

Ekspresowa S8 Wrocław-Kłodzko. Umowa podpisana

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na zaprojektowanie i budowę odcinka drogi ekspresowej S8 pomiędzy Łagiewnikami a Niemczą. To ostatni fragment trasy między Wrocławiem a Bardem, który nie był jeszcze w realizacji.

Kontrakt o wartości blisko 384 mln zł trafił do firmy Budimex. Najpierw powstanie dokumentacja projektowa i uzyskana zostanie decyzja ZRID, a następnie rozpoczną się prace w terenie. Zakończenie robót zaplanowano na drugą połowę 2029 r.

Nowy odcinek S8 Łagiewniki-Niemcza

Budowany fragment będzie miał 9,3 km długości i zostanie poprowadzony w większości nowym śladem, po zachodniej stronie obecnej drogi krajowej nr 8. Tylko punktowo trasa wykorzysta istniejący przebieg DK8, głównie w miejscach przecięć.

Droga powstanie jako dwujezdniowa, z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku, w pełnym standardzie drogi ekspresowej. W ramach inwestycji zaplanowano 25 obiektów inżynierskich: sześć nad ciągiem głównym, osiem w ciągu trasy oraz 11 przepustów. Odcinek przebiegać będzie przez tereny gmin Łagiewniki i Niemcza.

S8 Wrocław-Kłodzko. Domykanie 80-kilometrowej trasy

Cała trasa S8 pomiędzy Wrocław a Kłodzko ma liczyć około 80 km. Inwestycję podzielono na siedem etapów, z których sześć jest już w realizacji.

W grudniu 2023 r. podpisano umowy na trzy pierwsze odcinki od Kobierzyc do Łagiewnik, obejmujące łącznie 33 km. Kolejne kontrakty zawarto w 2024 i 2025 r. na fragmenty bliżej Barda. Odcinek Łagiewniki-Niemcza był ostatnim brakującym elementem tego układu.

Nowa S8 stanowi kontynuację Autostradowej Obwodnicy Wrocławia (A8). W przyszłości fragment pomiędzy węzłami Kobierzyce i Łagiewniki Zachód będzie mógł zostać poszerzony o trzeci pas ruchu, przewidziano na to rezerwę w pasie dzielącym.

