Na Mazowszu powstanie nowy odcinek drogi S19 o długości 32 km

W skrócie Rozpoczęto procedurę przetargową na projekt i budowę dwóch odcinków drogi ekspresowej S19 w powiecie łosickim o łącznej długości 32 km.

Inwestycja podzielona jest na dwa pododcinki, z planowanym podpisaniem umów w drugiej połowie 2026 roku i realizacją w latach 2028-2031.

Droga S19 to część międzynarodowej trasy Via Carpatia, a znaczna jej część już powstaje lub jest ukończona, w tym niedawno wydrążony tunel w okolicy Rzeszowa.

Łukasz Minkiewicz, rzecznik prasowy lubelskiego oddziału GDDKiA, zdradził, że droga będzie przebiegała przez gminy Sarnaki, Olszanka, Huszlew, Platerów oraz przez gminę i miasto Łosice.

Planowany odcinek drogi ekspresowej S19 leży w województwie mazowieckim

Planowany odcinek rozpocznie się przed wsią Chlebczyn, a następnie ominie od zachodu Sarnaki i zakończy się pod Łukowiskiem na granicy woj. mazowieckiego oraz lubelskiego. Na całej długości będzie przebiegał przez powiat łosicki. Powstaną na nim trzy węzły, z czego dwa na przecięciach z drogą krajową nr 19 (Sarnaki, Mszanna), a jeden na skrzyżowaniu z ul. Bialską w Łosicach, która stanowi fragment drogi wojewódzkiej nr 698.

Trasa będzie liczyła po dwa pasy w każdą stronę, a także pasy awaryjne. Powstaną przy niej drogi lokalne, Miejsca Obsługi Podróżnych (w Górkach oraz Czuchlebach), urządzenia ochrony środowiska, bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także System Zarządzania Ruchu.

Cały odcinek o długości 32 km został przez GDDKiA podzielony na dwa pododcinki: granica woj. podlaskiego i mazowieckiego - Łosice (17,2 km) oraz Łosice - granica woj. mazowieckiego i lubelskiego (14,5 km). Ogłoszenie o przetargach znajdzie się w Dzienniku Urzędowym UE, zostało już wysłane do publikacji.

Droga ekspresowa S19 to fragment europejskiej trasy Via Carpatia

Rzecznik przekazał, że do podpisania umów dojdzie w drugiej połowie 2026 r., a sama inwestycja realizowana będzie w latach 2028-2031.

Droga ekspresowa S19 docelowo ma liczyć ok. 570 km i łączyć Kuźnicę (na granicy polsko-białoruskiej) z Barwinkiem (położonym przy granicy ze Słowacją). Z wyjątkiem odcinka Kuźnica-Białystok o długości ok. 60 km cała ekspresówka jest fragmentem międzynarodowej trasy Via Carpatia z Kłajpedy na Litwie do greckich Salonik.

Obecnie wybudowano już ok. 165 km, głównie na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, a prace trwają nad niemal 220 km drogi ekspresowej.

10 grudnia wydrążono pierwszą nitkę ważnego tunelu na Podkarpaciu w ciągu drogi ekspresowej S19

Dwa tygodnie temu na odcinku drogi ekspresowej S19 Rzeszów Południe-Babica zakończono drążenie pierwszej nitki tunelu niedaleko Lutoryża. Wiosną przyszłego roku mają rozpocząć się prace nad drugą nitką, a cały tunel o długości ponad 2 km zostanie otwarty w 2028 r. Realizatorem przedsięwzięcia jest konsorcjum Mostostal Warszawa i Acciona Construcción, a koszt budowy wynosi 2,2 mld zł.

Przekop wykonuje specjalna maszyna TBM zwana Karpatką. Liczy ona 114 m długości, 15 szerokości, a waży niemal 4,5 tys. ton. Po wydrążeniu pierwszej nitki zostanie ona poddana serwisowi i wiosną ruszy do dalszych prac. Tunel będzie złożony z dwóch naw, które połączy 15 przejść poprzecznych i dodatkowy przejazd awaryjny. W każdej nawie przewidziano dwa pasy ruchu oraz pas awaryjny.

