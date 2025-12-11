W skrócie Na Podkarpaciu zakończono drążenie pierwszej nitki tunelu na S19, będącej częścią międzynarodowej trasy Via Carpatia.

Inwestycja podkreśla postęp infrastrukturalny regionu i odbyła się mimo technicznych trudności, takich jak występowanie metanu.

Tunel drążyła 114-metrowa maszyna TBM, a całość budowy ma zostać ukończona w 2028 roku.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Według ministra infrastruktury Podkarpacie nadrabia zaległości drogowe

Na miejscu obecny był Dariusz Klimczak, minister infrastruktury. Zdaniem polityka pierwsza nitka stała się symbolem współpracy, determinacji i zaangażowania budowniczych. Powstający tunel jest według niego jedną z najbardziej spektakularnych inwestycji w regionie.

Stwierdził, że budowa tunelu świadczy o nadrabianiu infrastrukturalnych zaległości na Podkarpaciu. Wskazał ją jako przykład dla reszty kraju, czym kończy się skuteczna współpraca oraz zaangażowanie dużych środków finansowych. Klimczak nawiązał również do problemów wynikających z wykrycia w trakcie budowy metanu:

Podobne tunele drogowe powstają w całej Polsce

Minister przypomniał, że podobne tunele już powstają albo dopiero będą powstawać w Limanowej, Łodzi, pod Odrą w Szczecinie, w okolicach Warszawy oraz innych rejonach Polski.

Inwestycje są rozpędzone maksymalnie tak, abyśmy mieli najlepsze drogi w Europie, żebyśmy mogli pochwalić się bezpiecznymi drogami. To jest nasza ambicja

Obok ministra przemawiał również Paweł Woźniak, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Zapowiedział on, że jeszcze w tym roku otwarte zostaną dwa odcinki ekspresówki S19 od Krosna do Dukli. W całej Polsce w 2025 r. oddane do ruchu zostanie jeszcze łącznie 200 km dróg.

Tunel na Podkarpaciu drążyła 114-metrowa maszyna. Teraz pomoże przy budowie w drugą stronę

O problemach przy drążeniu tunelu mówił prezes odpowiedzialnego za wykonywanie prac Mostostalu Warszawa Jorge Calabuig Ferre. Ujawnił mediom, że jego pracownicy wywieźli łącznie ok. miliona ton urobku. Złożyli 11 tys. segmentów stanowiących wewnętrzną obudowę tunelu.

Tunel drążyła maszyna TBM (Karpatka) o długości 114 m, szerokości 15 metrów i wadze niemal 4,5 tys. ton. Zostanie ona teraz poddana serwisowi, obrócona i od wiosny rozpocznie drążenie tunelu w drugą stronę. Jego łączna długość wyniesie 2255 m. Będzie złożony z dwóch naw, które połączy 15 przejść poprzecznych i dodatkowy przejazd awaryjny. W każdej nawie przewidziano dwa pasy ruchu oraz pas awaryjny.

Na odcinku Rzeszów Południe - Babica powstanie sześć estakad, dwa wiadukty nad drogą ekspresową, bezkolizyjny przejazd nad linią kolejową i trzy przejścia dla zwierząt. Wybudowane zostanie także pierwsze na Podkarpaciu Centrum Zarządzania Tunelem. Kierowcy doczekają się również dwóch Miejsc Obsługi Podróżnych.

Wykonawcą omawianego odcinka jest konsorcjum firm Mostostal Warszawa oraz Acciona Construcción. Jego koszt wynosi 2,2 mld zł, otwarcie zaplanowane jest na 2028 r.

Droga S19 stanowi fragment międzynarodowej trasy Via Carpatia Litwa-Grecja. Jej polski odcinek mierzy ok. 700 km długości.

Mazda CX-60 ma potężnego diesla i zachwyca zużyciem paliwa INTERIA.PL