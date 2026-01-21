Spis treści: Jak będzie wyglądać S10 Piecnik - Wałcz? Co daje decyzja ZRID? Kiedy skończą budowę S10 od Szczecina do Wałcza?

Odcinek drogi ekspresowej S10 między Piecnik - Wałcz to już trzeci fragment tej trasy z siedmiu odcinków między Szczecinem i Wałczem (łączna długość 100 km), w przypadku którego wydano decyzję ZRID. Niemniej na jej wydanie trzeba było chwilę poczekać, bowiem wniosek wpłynął do wojewody w marcu 2025 r.

Jak będzie wyglądać S10 Piecnik - Wałcz?

Droga ekspresowa rozpocznie się jeszcze przed węzłem drogowym Piecnik, a za nim odejdzie na północ od obecnego przebiegu drogi krajowej nr 10 i będzie biegła nowym śladem, omijając miejscowości Jabłonowo i Lubno. Na wschód od miejscowości Piława trasa wejdzie w przebieg istniejącej obecnie DK10 włączając się do istniejącego węzła Wałcz Zachód na obwodnicy Wałcza w ciągu drogi S10.

W ramach tej inwestycji zbudowany zostanie wspomniany już węzeł Piecnik. Oprócz tego planuje się budowę siedmiu wiaduktów estakady czy trzech górnych i sześciu dolnych przejść dla zwierząt. Opiewającą na 552,2 mln zł umowę na realizację tego odcinka podpisano w maju 2024 r.

Co daje decyzja ZRID?

Wydana przez wojewodę decyzja ZRID daje wykonawcy odcinka możliwość rozpoczęcia prac budowlanych. Szczeciński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zapowiedział, że początkowo prowadzone będą roboty wstępne, w tym np. rozpoznanie saperskie. W połowie marca kończy się przerwa zimowa, w związku z tym w pełni prace ruszą wiosną. Planuje się, że prace na tej drodze zostaną zakończone w 2028 roku.

Warto jednak podkreślić, że wydanie decyzji ZRID ma znaczenie nie tylko dla wykonawcy. Pozwala to także na rozpoczęcie procedury związanej z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przyjęte pod drogę.

Kiedy skończą budowę S10 od Szczecina do Wałcza?

Jak wspomnieliśmy, to już trzeci odcinek drogi S10 między Szczecinem i Wałczem, który otrzymał decyzję ZRID. Wnioski na wszystkie siedem fragmentów zostały złożone w 2025 roku. Pierwsze dwa, dla odcinków Stargard - Suchań i Suchań - Recz, otrzymały decyzje jeszcze w grudniu 2025 r.

Drogowcy prognozują, że w przypadku pozostałych czterech odcinków decyzje pojawią się w nadchodzących miesiącach, a ostatnim prawdopodobnie będzie ta dla fragmentu Szczecin Kijewo - Szczecin Zdunowo. Zakończenie realizacji odcinka drogi ekspresowej S10 od Szczecina do Wałcza planowane jest do końca 2028 roku.

Tego Hyundaia kochają Polacy. Hybrydowy Tucson rzuca wyzwanie dieslom Maciej Olesiuk INTERIA.PL