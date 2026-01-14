Spis treści: S12 i S19 coraz bliżej. Decyzje administracyjne w 2026 roku Drogi ekspresowe na Lubelszczyźnie. Skala inwestycji rośnie Finansowanie dróg i infrastruktury na wschodzie Polski

S12 i S19 coraz bliżej. Decyzje administracyjne w 2026 roku

W pierwszym półroczu 2026 r. wojewoda lubelski planuje wydać pięć decyzji ZRID dla nowych odcinków dróg ekspresowych. Chodzi o trzy fragmenty trasy S12 oraz dwa odcinki S19. Decyzja ZRID, czyli zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, łączy zgodę na budowę z decyzjami dotyczącymi gruntów i umożliwia rozpoczęcie prac w terenie.

Na liście znalazły się odcinki S12: Piaski - Pełczyn, Chojno Nowe - Chełm Zachód oraz Chełm Wschód - Dorohusk. W przypadku S19 procedowane są fragmenty Kock - Lubartów oraz Międzyrzec Podlaski - Radzyń Podlaski. Łącznie to pięć odcinków, które mają domknąć ważne ciągi komunikacyjne w regionie.

Obecnie w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim procedowanych jest dziewięć wniosków ZRID dotyczących dróg ekspresowych.

Drogi ekspresowe na Lubelszczyźnie. Skala inwestycji rośnie

W ostatnich dwóch latach urząd wojewódzki wydał łącznie 27 decyzji dotyczących inwestycji drogowych. Obejmowały one drogi wojewódzkie, krajowe, ekspresowe oraz odcinki autostrady. To pokazuje tempo prac administracyjnych, które bezpośrednio przekłada się na możliwość realizacji inwestycji w terenie.

Równolegle prowadzone są procedury dla czterech odcinków drogi ekspresowej S17. Chodzi o fragmenty Piaski - Łopiennik, Krasnystaw - Izbica oraz Izbica - Zamość Sitaniec, a także o decyzję dotyczącą MOP-u na obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego.

Z punktu widzenia kierowców oznacza to stopniowe porządkowanie głównych korytarzy transportowych na wschodzie kraju. Trasy S12 i S19 pełnią istotną rolę zarówno w ruchu regionalnym, jak i w transporcie dalekobieżnym, w tym ciężkim.

Finansowanie dróg i infrastruktury na wschodzie Polski

W ciągu dwóch lat na Lubelszczyźnie przeznaczono około 389 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Środki te pozwoliły na rozbudowę 376 km dróg różnej kategorii. Według danych urzędu wojewódzkiego wszystkie projekty z list podstawowych i rezerwowych zostały zrealizowane dzięki wygenerowanym oszczędnościom.

Równolegle region otrzymywał środki na zadania niezwiązane bezpośrednio z drogami. W 2025 r. na program ochrony ludności i obrony cywilnej trafiło 277,7 mln zł, a w 2026 r. kwota ta ma wzrosnąć do 296,5 mln zł. Pieniądze przeznaczono m.in. na systemy alarmowania, szkolenia oraz infrastrukturę ochronną.

Na granicy z Białorusią uruchomiono także barierę elektroniczną za 280 mln zł. System obejmuje 171 km i składa się z 1,8 tys. słupów oraz 5 tys. kamer. Dodatkowo 42,4 mln zł wydano na inwestycje przy przejściach drogowych, w tym na terminale samochodowe oraz sprzęt dla Straży Granicznej.

