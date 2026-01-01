Spis treści: Nowe drogi w Polsce w 2026 roku S6 Słupsk - Bożepole Wielkie kluczową inwestycją S19 i obwodnice. Kolejne kilometry gotowe do ruchu Ile dróg ma dziś Polska i co dalej z inwestycjami?

Nowe drogi w Polsce w 2026 roku

Jak informuje GDDKiA, w 2026 roku planowane jest oddanie dokładnie 290,4 km nowych tras. W tej puli znajdą się 57,4 km autostrad, 178 km dróg ekspresowych oraz 55 km obwodnic.

Nowe odcinki mają przejąć znaczną część ruchu tranzytowego, odciążyć miasta oraz poprawić bezpieczeństwo. Według zapowiedzi inwestora będą to zarówno fragmenty kluczowych ciągów komunikacyjnych, jak i lokalne obwodnice wyprowadzające ruch ciężki poza centra miejscowości.

Tymi nowymi drogami pojedziemy w 2026 roku GDDKiA

S6 Słupsk - Bożepole Wielkie kluczową inwestycją

Jednym z najważniejszych projektów zaplanowanych na 2026 rok jest oddanie czterech odcinków drogi ekspresowej S6 między Słupskiem a Bożepolem Wielkim. Łączna długość tej trasy wyniesie 62 km. Po jej uruchomieniu możliwy będzie przejazd drogą ekspresową wzdłuż północnej Polski, od Gdańska aż do Szczecina.

To istotna zmiana zarówno dla kierowców indywidualnych, jak i transportu ciężkiego. Trasa S6 pełni ważną rolę w obsłudze portów morskich oraz ruchu turystycznego w sezonie letnim. Nowe odcinki mają poprawić płynność ruchu i ograniczyć liczbę kolizji na dotychczasowych drogach krajowych.

S19 i obwodnice. Kolejne kilometry gotowe do ruchu

W 2026 roku do użytku trafi także sześć odcinków drogi ekspresowej S19 o łącznej długości 79 km. Trasa ta jest częścią międzynarodowego korytarza Via Carpatia, łączącego północ i południe Europy Wschodniej. W planach jest również oddanie obwodnicy Pułtuska w ciągu drogi krajowej nr 61 o długości 19,8 km. Nowa trasa pozwoli wyprowadzić ruch tranzytowy poza miasto, co ma poprawić bezpieczeństwo i komfort mieszkańców.

Równolegle GDDKiA zapowiada ogłoszenie przetargów na kolejne 260 km dróg. Wśród nich znajdą się m.in. trzy odcinki S19 na trasie Białystok Zachód - Deniski oraz fragmenty drogi S11: Kórnik - Jarocin i Jarocin - Ostrów Wielkopolski.

Ile dróg ma dziś Polska i co dalej z inwestycjami?

Na koniec 2025 roku sieć dróg szybkiego ruchu w Polsce liczy łącznie 5465,7 km. W tej liczbie znajduje się 1894,5 km autostrad oraz 3571,2 km dróg ekspresowych.

Sam 2025 rok był pod tym względem rekordowy. Do ruchu oddano 390,4 km nowych tras, a podpisano 23 umowy na budowę kolejnych 175,7 km. Obejmowały one m.in. nowe obwodnice oraz drogę prowadzącą do przyszłej elektrowni jądrowej Lubiatowo-Kopalino, połączoną z trasą S6.

Zgodnie z zapowiedziami rządu i GDDKiA, w latach 2026-2030 na inwestycje drogowe ma trafiać około 20 mld zł rocznie. Środki te mają zapewnić ciągłość budowy i stopniowe domykanie sieci dróg szybkiego ruchu w całym kraju.

Nissan Qashqai e-Power. Elektrowóz na benzynę Interia pl INTERIA.PL