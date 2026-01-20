Spis treści: Ostatni odcinek S52 - podpisano umowę za 44 mln zł S52 Chocznia - Kalwaria. Trudna droga do wyboru wykonawcy Obwodnica Wadowic i pięć węzłów na trasie S52 Beskidzka Droga Integracyjna - kiedy budowa S52?

Ostatni odcinek S52 - podpisano umowę za 44 mln zł

Krakowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zawarł umowę na wykonanie badań geologicznych oraz dokumentacji projektowej dla czwartego, ostatniego odcinka drogi ekspresowej S52. Chodzi o fragment o długości 21 km, prowadzący od Choczni do Kalwarii Zebrzydowskiej.

Prace wykona firma Mosty Gdańsk. Wartość kontraktu to 44,1 mln zł. Zakres zadania obejmuje rozpoznanie warunków gruntowych oraz przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia na realizację inwestycji drogowej. To formalny start etapu przygotowawczego, który otwiera drogę do dalszych decyzji i przyszłych robót budowlanych.

S52 Chocznia - Kalwaria. Trudna droga do wyboru wykonawcy

Wybór wykonawcy nie był prosty. Przetarg ogłoszono 30 kwietnia ubiegłego roku i wpłynęło aż 13 ofert. Postępowanie było wielokrotnie blokowane odwołaniami do Krajowej Izby Odwoławczej. Łącznie złożono siedem odwołań w trzech kolejnych rundach wyboru najkorzystniejszej oferty.

Dopiero 19 grudnia KIO oddaliła ostatnie z nich, co umożliwiło podpisanie umowy. W praktyce oznaczało to kilkumiesięczne opóźnienie, ale jednocześnie zakończenie jednego z najbardziej problematycznych etapów proceduralnych dla całej trasy.

Obwodnica Wadowic i pięć węzłów na trasie S52

Odcinek Chocznia-Kalwaria Zebrzydowska stanowi około jednej trzeciej całego przebiegu drogi ekspresowej S52. W jego ramach zaplanowano budowę pięciu węzłów drogowych. Trzy z nich: Chocznia, Wadowice i Jaroszowice tworzą południową obwodnicę Wadowic.

To kluczowy element lokalnego układu komunikacyjnego. Obecnie przez miasto przebiega DK52, którą każdego dnia przejeżdża średnio ponad 15 tys. pojazdów. Nowa trasa ma wyprowadzić ruch tranzytowy poza zabudowę miejską, poprawiając płynność ruchu i bezpieczeństwo.

Dwa kolejne węzły Kalwaria Północ i Kalwaria Wschód zaplanowano na północ od Kalwarii Zebrzydowskiej. Między nimi powstanie także Miejsce Obsługi Podróżnych.

Beskidzka Droga Integracyjna - kiedy budowa S52?

Droga ekspresowa S52, znana jako Beskidzka Droga Integracyjna, będzie liczyć 61 km. Połączy Bielsko-Białą oraz miasta położone wzdłuż obecnej DK52 z drogą krajową nr 7 w Głogoczowie pod Krakowem. Trasa zostanie poprowadzona w nowym śladzie jako dwujezdniowa ekspresówka z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku.

Inwestycję podzielono na cztery odcinki. Dla trzech wcześniejszych wnioski o pozwolenie na budowę mają zostać złożone w 2027 r. W przypadku ostatniego fragmentu Chocznia - Kalwaria Zebrzydowska planowany termin to wiosna 2028 r. W trakcie procedur administracyjnych GDDKiA zamierza ogłosić przetargi na realizację robót budowlanych. Inwestycja będzie realizowana w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r., z perspektywą do 2033 r.

