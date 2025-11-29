W skrócie Drążenie tunelu na S19 trwa – TBM Karpatka ma do wydrążenia ostatnie 100 metrów pierwszej nawy.

Maszyna TBM Karpatka, ważąca 4400 ton i mierząca 114 metrów, drąży tunel z imponującą wydajnością ponad 3,5 metra dziennie.

Inwestycja obejmuje nie tylko tunel, ale także ponad 10 km drogi ekspresowej S19, liczne obiekty inżynierskie oraz Centrum Zarządzania Tunelem.

Tunel będący częścią drogi S19 na odcinku Rzeszów Południe - Babica drąży maszyna TBM (Tunnel Boring Machine) o nazwie Karpatka. Jej uruchomienie nie było bezproblemowe. Pierwotnie zakładano, że wiercenie rozpocznie pod koniec 2023 roku, jednak podczas próbnych pompowań mających na celu obniżenie poziomu wody stwierdzono ulatnianie się metanu. Niezbędne okazało się zatem przygotowanie urządzenia do pracy w warunkach metanowych, przez co drążenie pierwszej nawy rozpoczęło się ponad pół roku później niż planowano - w lipcu 2024 roku.

Ostatnie 100 m. Karpatka drąży tunel na S19

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad pochwaliła się w mediach społecznościowych, że Karpatce pozostało do wydrążenia pierwszej nawy tunelu S19 już tylko 100 metrów. Kiedy maszyna wydrąży cały tunel?

W ciągu ostatnich 215 dni Karpatka pokonała 756 m, co w przeliczeniu daje nieco ponad 3,5 m każdego dnia. Na pełne przebicie tunelu będziemy więc musieli jeszcze poczekać

Trzeba też pamiętać, że tunel na S19 będzie dwunawowy. Po przebiciu pierwszej nawy maszynę trzeba będzie przestroić i odwrócić, co zajmie aż 3 miesiące. Dopiero wówczas TBM przystąpi do wiercenia drugiej nawy o długości 2255 m.

TBM Karpatka. 114 m długości i 4400 ton. To urządzenie drąży tunel na S19

Maszyna drążąca tunel na S19 to prawdziwy kolos. Ma 114 m długości i 15,16 m średnicy. To potężne urządzenie waży aż 4400 ton i posiada napęd hydrauliczno-elektryczny oraz 12 silników, z których każdy dysponuje mocą 1 megawata.

Sam pierścień skrawający waży 440 ton i obraca się z prędkością 2 obrotów na minutę. Składa się on z 471 narzędzi, które służą do wiercenia.

Maszyna jest w stanie nie tylko drążyć tunel, ale także automatycznie usuwa urobek, a z prefabrykowanych elementów stawia obudowę tunelu.

Podczas drążenia tunelu na trasie S19 Karpatka przejdzie ponad 100 m poniżej szczytu wzgórza Gochowiczna.

S19 Rzeszów Południe - Babica. Imponujący tunel to nie wszystko

W ramach inwestycji - poza tunelem - powstanie również mierzący ponad 10 km odcinek drogi ekspresowej S19 oraz węzeł Babica zlokalizowany w pobliżu skrzyżowania DK19 z DW988. Zakres prac obejmuje również budowę obiektów inżynierskich: sześciu estakad, dwóch wiaduktów nad S19, trzech przejść dla zwierząt oraz przejazdu pod S19.

Powstanie także Centrum Zarządzania Tunelem, które będzie pierwszym tego typu obiektem w województwie podkarpackim. Dodatkowo wybudowane zostaną dwa Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) oraz dwa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (na MOP Lutoryż w kierunku Rzeszowa i przy Centrum Zarządzania Tunelem).

