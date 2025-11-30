Ranking rdzewiejących samochodów. Lepiej omijać je szerokim łukiem

Każdą usterkę mechaniczną da się usunąć, większym lub mniejszym kosztem. Jeśli jednak samochód mocno rdzewieje, to znaczy, że jego dni są policzone. Owszem, można sobie radzić i odsuwać w czasie dzień wyjazdu na złom, ale skorodowanego auta uratować się nie da. Dlatego tak ważna jest wiedza na temat tego, jakie modele rdzewieją, a jakie z korozją nie mają problemu.

Zaawansowana korozja uniemożliwi zaliczenie badania technicznego. Warto więc wiedzieć, jakich modeli unikać
Spis treści:

  1. Które samochody rdzewieją najbardziej? Ranking
  2. Jak wygląda kontrola zabezpieczeń antykorozyjnych?
  3. Samochody których producentów są narażone na rdzę?
  4. Zabezpieczenie antykorozyjne w starszych samochodach
  5. Samochody japońskie rdzewieją bardziej niż inne

Rdza to nie tylko problem natury estetycznej. Korozja zgrzewów, podłużnic i dźwigarów ma kluczowy wpływ na sztywność karoserii i poziom ochrony pasażerów przed następstwami wypadku.

Które samochody rdzewieją najbardziej? Ranking

Szwedzki magazyn motoryzacyjny Vi Bilägare zajmuje się tą kwestią od przeszło 30 lat. W słynącej z mroźnych zim Skandynawii temat zabezpieczenia antykorozyjnego pojazdów jest szczególnie istotny. Redakcja już w 1989 r. nawiązała współpracę ze sztokholmską firmą "Rostskyddsmetoder" specjalizującą się w badaniach nad technologiami antykorozyjnymi.

Efektem jest ranking powstający na bazie niezależnych redakcyjnych testów. Od początku skandynawskich testów Szwedom udało się w ten sposób przetestować już ponad 500 pojazdów.

Jak wygląda kontrola zabezpieczeń antykorozyjnych?

Samochody, jakie w tamach testów trafiają do redakcji Vi Bilägare, oddawane są też w ręce naukowców z "Rostskyddsmetoder". Ci skupiają się na jakości zabezpieczenia korozyjnego w miejscach, do których nie zajrzałby żaden dziennikarz motoryzacyjny - przy pomocy endoskopu badają ubytki w lakierze i wszystkie panele karoserii, ze szczególnym uwzględnieniem profili zamkniętych.

Sprawdzają też jakość mastyk, systemu odpływów, powłok chemicznych oraz "właściwości materiałowych" elementów konstrukcyjnych.

    Eksperci oceniają czy rozmieszczenie otworów odpływowych zapewnia prawidłowe odprowadzanie wody i czy fabryczne zabezpieczenia odpowiednio chronią elementy konstrukcyjne.

    Mówiąc o "właściwościach materiałowych" są też w stanie prognozować ich trwałość. Mogą np. określić, jak długo fabryczne mastyki czy woski pozostaną "płynne" i po jakim czasie fabryczna konserwacja zacznie pękać i przepuszczać wilgoć.

    Samochody których producentów są narażone na rdzę?

    Średnia dla aktualnego zestawienia dotyczącego producentów wynosi 3,1 punktu na 5 możliwych. Z ciekawostek - poniżej średniej oceniono Volvo (3,0 punktu). W środku stawki znalazły się też m.in. Alfa Romeo (3,0 punktu), Kia/Hyundai (2,9 punktu) oraz Peugeot i Opel (2,6 punktu).

    Zauważalnie lepiej jest ostatnio z poziomem zabezpieczenia antykorozyjnego w Mazdach, ale średnia na poziomie 2,3 wciąż nie jest powodem do dumy.

    Marki samochodów z najlepszym zabezpieczeniem antykorozyjnym:

    1. Porsche - 5 punktów
    2. Jaguar - 4,7
    3. Nio - 4,5
    4. BMW - 4,1
    5. Audi - 4,0
    6. Mini - 4,0
    7. Mercedes - 3,9
    8. Renault - 3,7
    9. Volkswagen - 3,6
    10. Seat - 3,6

    Marki samochodów z najgorszym zabezpieczeniem antykorozyjnym:

    1. Ford - 2,2
    2. Toyota - 2,2
    3. DS - 2,0
    4. Fiat - 2,0
    5. Hongqi - 2,0
    6. Lynk&Co - 2,0
    7. Mitsubishi - 2,0
    8. Range Rover - 2,0
    9. Subaru - 2,0
    10. Suzuki - 2,0
    11. Honda - 1,8

    Zabezpieczenie antykorozyjne w starszych samochodach

    Szwedzi udostępniają wyniki analizy również dla starszych modeli - nawet 15-, czy 20-letnich. Szczegółowe wyniki występują następująco:

    Alfa Romeo:

    • Alfa Romeo 159 (2006) - ocena 1 punkt

    Citroen:

    • Citroen C3 (2002-2003) - ocena 2 punkty
    • Citroen C4 Cactus (2014) - ocena 2 punkty
    • Citroen C4 Picasso/Grand Picasso (2008-2009) - ocena 2 punkty
    • DC3 (2010) - ocena 2 punkty

    Fiat:

    • 500 (2008) - 2 punkty
    • 500L (2013) - 2 punkty
    • Bravo (2008) - 2 punkty
    • Doblo (2003) - 1 punkt
    • Grande Punto (2006) - 2 punkty
    • Panda - 2 punkty

    Honda:

    • Honda Accord (2002-2006) - 2 punkty
    • Honda Accord Tourer (2008) - 2 punkty
    • Honda Civic Hybrid (2005-2006) - 2 punkty
    • Honda Civic (2011-2012) - 2 punkty
    • Honda Civic Tourer (2013-2014) - 2 punkty
    • Honda CR-V (2002-2013) - 2 punkty
    • Honda Insight (2009) - 2 punkty
    • Honda Jazz (2001) - 2 punkty

    Jeep:

    • Jeep Cherokee (2012-2015) - 1 punkt

    Lexus:

    • IS (2005-2006) - 2 punkty
    • IS (2013-2014) - 2 punkty
    • NX 300h (2014-2015) - 2 punkty

    Mazda:

    • Mazda 2 (2007) - 2 punkty
    • Mazda 3 (2008-2011) - 2 punkty
    • Mazda 3 (2003) - 2 punkty
    • Mazda 5 (2005) - 2 punkty
    • Mazda 6 (2002-2009) - 2 punkty
    • Mazda 6 kombi (2007-2011) - 2 punkty
    • Mazda 6 kombi (2012-2015) - 2 punkty

    Mitsubishi:

    • ASX (2010) - 2 punkty
    • Colt (2002-2009) - 2 punkty
    • Lancer (2008) - 2 punkty
    • Outlander (2013) - 2 punkty
    • Outlander PHEV (2013-015) - 2 punkty
    • Space Star (2012-2013) - 2 punkty

    Nissan:

    • Juke (2011) - 2 punkty
    • Micra (2003) - 2 punkty
    • Micra (2011) - 2 punkty
    • Note (2013) - 2 punkty
    • Qashqai (2007) - 2 punkty
    • Qashqai (2014) - 2 punkty
    • X-Trail (2007) - punkty 2

    Peugeot:

    • 1007 (2005) - 1 punkt
    • 108 (2014) - 2 punkty 207 (2006) - 2 punkty
    • 208 (2013) - 2 punkty
    • 508 (2013) - 2 punkty
    • 508 SW (2011) - 2 punkty
    • 2008 (2013) - 2 punkty
    • 4007 (2008) - 1 punkt
    • 5008 (2010) - 2 punkty
    • Partner (2008) - 2 punkty

    Subaru:

    • Forester (2008) - 2 punkty
    • Forester (2013) - 2 punkty
    • Impreza (2007) - 2 punkty
    • Justy (2007) - 2 punkty
    • Legacy (2003-2004) - 1 punkt
    • Outback (2007) - 2 punkty
    • Outback (2009-2013) - 2 punkty
    • Outback (2015) - 2 punkty

    Suzuki:

    • Swift (2005) - 2 punkty
    • Swift (2011) - 2 punkty
    • SX4 S-Cross (2013) - 2 punkty
    • Vitara (2015) - 2 punkty

    Toyota:

    • Auris (2007) - 2 punkty
    • Auris Sports Tourer (2013) - 2 punkty
    • Avensis (2009) - 2 punkty
    • Aygo (2005) - 2 punkty
    • Aygo (2005-2013) - 1 punkt
    • Corolla Verso (2004) - 2 punkty
    • Prius (2004) - 2 punkty
    • Prius(2009) - 2 punkty
    • Prius Plug-in (2013) - 2 punkty
    • RAV4 (2013) - 2 punkty
    • RAV4 (2006) - 2 punkty
    • Verso (2009-2013) - 2 punkty
    • Yaris (2005-2009) 2 punkty
    • Yaris (2013) - 2 punkty

    Samochody japońskie rdzewieją bardziej niż inne

    Jak tłumaczą przedstawiciele "Rostskyddsmetoder" - japońscy producenci polegają głównie na podkładach i zabezpieczeniach chemicznych na etapie lakierowania nadwozia, a europejscy stawiają raczej na wypełnianie profili zamkniętych woskiem i klasycznym cynkowaniu galwanicznym. W ostatecznym rozrachunku, zapewnia ono zdecydowanie lepszą ochronę antykorozyjną, chociażby ze względu na wyższą odporność na uszkodzenia mechaniczne.

    Właśnie z tego powodu, wielu klientów Hondy, Mazdy, Toyoty, Subaru czy Suzuki po zakupie - całkiem słusznie - decyduje się na dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne swoich pojazdów.

    Właściciele japońskich samochodów często zaraz po zakupie nowego auta decydują się na dodatkową konserwację. Szwedzki ranking pokazuje, że to dobra decyzjaPaweł RygasINTERIA.PL

    W przypadku nowszych aut problemem jest stosowanie plastikowych nakładek czy filcowych wygłuszeń, które kumulują wilgoć i w ocenie ekspertów bywają prawdziwą "wylęgarnią" rdzy. Z tego względu prawidłowe zakonserwowanie samochodu powinno wiązać się z demontażem wszelkich tego rodzaju osłon i zabezpieczeniu takich miejsc preparatami, które jak najdłużej pozostaną "płynne", bez tendencji do pękania.

