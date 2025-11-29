W skrócie Lexus ES 300h wyróżnia się rekordową niezawodnością – jeden egzemplarz przejechał 750 tys. km bez poważnych awarii.

Samochód imponuje oszczędną hybrydą o mocy 218 KM, niskimi kosztami eksploatacji i komfortem jazdy.

Model objęty jest rozbudowanymi programami gwarancyjnymi, umożliwiając właścicielom korzystanie z ochrony nawet do 10 lat lub 185 tys. km.

W przypadku samochodów możemy śmiało mówić, że najlepszą reklamą są opinie użytkowników. Jakość broni się sama, a bezawaryjnie pokonane kilometry są najlepszym sposobem, aby zachęcić innych konsumentów do kupna. W gamie Lexusa wyróżnia się jeden model - mowa o ES 300h, który jest jednym z najpopularniejszych samochodów w segmencie E Premium. Tylko od 2019 r., czyli rynkowego debiutu, w Polsce sprzedano już ponad 6 tys. egzemplarzy.

Bezawaryjność, 218 KM i 5l spalania na 100 km. Taki jest Lexus ES 300h

Właściciele hybrydowej limuzyny podkreślają, że Lexus ES 300h wyróżnia się ponadprzeciętnym komfortem jazdy, doskonałym wyciszeniem wnętrza oraz niskimi kosztami eksploatacji za sprawą wydajnej hybrydy o mocy 218 KM. Ten pokaźnych rozmiarów samochód zadowala się średnim spalaniem na poziomie nieco ponad 5l na 100 km, a dodatkowe oszczędności zauważalne są również w kwestii samego serwisowania.

Z danych ASO Lexusa wynika, że średnio użytkownicy modelu ES 300h pokonują rocznie około 30 tys. km, co jest najwyższym wynikiem w skali całej gamy modelowej. Co więcej, hybrydowa jednostka napędowa przekłada się na mniejsze obciążenie układu hamulcowego, czyli niższe koszty użytkowania samochodu. Blisko 86 proc. egzemplarzy przejechało ponad 100 tys. km bez konieczności wymiany fabrycznych klocków hamulcowych, a aż 20 proc. pokonało nawet 150 tys. km.

W 5 lat przejechał 750 tys. km. 48 przeglądów i ani jednej awarii

Lexus dumnie chwali się, że model ES dostępny jest na polskim rynku od 2019 r. i nie wykryto w nim żadnej masowo występującej awarii. Co więcej, rekordowy egzemplarz pochodzi z 2020 r. i w 5 lat pokonał ponad 750 tys. km. Samochód należy do szczecińskiej firmy transportowej Follow me! i przez cały okres użytkowania serwisowany jest w ASO Lexusa. Od momentu zakupu mechanicy wykonali 48 przeglądów, podczas których zakres prac ograniczał się do kontroli podzespołów, wymiany oleju i filtra kabinowego.

Ten egzemplarz przejechał ponad 750 tys. km. Lexus materiały prasowe

Największym zaskoczeniem jest jednak lista elementów, które wymagały wymiany - pierwszą i jedyną jak do tej pory wymianę tarcz i klocków hamulcowych z przodu wykonano przy przebiegu niespełna 538 tys. km, a po 552 tys. km wymieniono tylne klocki hamulcowe. Przednie amortyzatory zmieniono po blisko 484 tys. km, a tylne po 546 tys. km. Ponadto w samochodzie dwukrotnie wymieniano wycieraczki (przy 213 tys. km i 614 tys. km), dokonano także wymiany elementów wygłuszających przednie klocki hamulcowe (318 tys. km), uszczelnienia tylnego zacisku hamulcowego (433 tys. km) oraz cięgna zamka pokrywy silnika (524 tys. km). Przy 713 tys. km zmieniono czujnik ciśnienia w lewym kole przednim.

Lexus ES służy przede wszystkim do transportu gości biznesowych na trasach z dużych miast do lotnisk. Ma niesamowity wygląd i biznesowy charakter, a imponuje zwłaszcza niezawodnością, czego potwierdzeniem jest ponad 750 tys. km bezawaryjnej eksploatacji. Ten model przekonał nas do poszerzenia floty o kolejne Lexusy

Fabryczna gwarancja Lexusa. 3 lata lub 100 tys. km

Warto zaznaczyć, że model ES objęty jest rozbudowanymi programami gwarancyjnymi - każdy nowy egzemplarz objęty jest pełną gwarancją na 3 lata lub 100 tys. km oraz 12-letnią gwarancją na perforację nadwozia. Sam napęd hybrydowy ma gwarancję na 5 lat lub 100 tys. km, a w przypadku akumulatora hybrydowego okres ten możemy wydłużyć do 10 lat. Właściciele ES dodatkowo po zakończeniu gwarancji mogą skorzystać z programu Lexus Relax, który przedłuża ochronę do 10 lat lub 185 tys. km. Jedynym warunkiem są przeglądy okresowe wykonywane w ASO co 12 miesięcy lub 15 tys. km.

