W skrócie Możliwość jazdy po buspasach jest jednym z głównych motywatorów do zakupu aut elektrycznych w Polsce.

Zgodnie z ustawą o elektromobilności przywilej ten wygaśnie 1 stycznia 2026 roku, chyba że władze miast zdecydują inaczej.

Ostateczna decyzja o dopuszczeniu elektryków do buspasów będzie należeć do lokalnych organów zarządzających ruchem.

Korzystanie z buspasów to jedno z udogodnień, mających zachęcić kierowców do wyboru samochodów elektrycznych. W zatłoczonych aglomeracjach to często ogromna pomoc w codziennym przemieszczaniu się. Warto jednak pamiętać, że przywilej ten nie został nadany właścicielom elektryków na czas nieokreślony.

Do kiedy auta elektryczne mogą jeździć buspasami?

W Polsce możliwość poruszania się samochodów elektrycznych po buspasach wynika z przepisów ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, które znalazły również odzwierciedlenie w Prawie o ruchu drogowym. Choć przywilej ten ma wspierać popularyzację pojazdów elektrycznych, nie został on przyznany na czas nieokreślony. Jak wskazuje art. 148a Kodeksu drogowego:

Do dnia 1 stycznia 2026 r. dopuszcza się poruszanie się pojazdów elektrycznych, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, oraz pojazdów napędzanych wodorem, o których mowa w art. 2 pkt 15 tej ustawy, po wyznaczonych przez zarządcę drogi pasach ruchu dla autobusów.

Oznacza to, że z dniem 1 stycznia 2026 roku możliwość korzystania z buspasów przez kierowców aut elektrycznych miała wygasnąć. Ostatecznie tak się nie stanie.

Karol Nawrocki podpisał przygotowane przez rząd nowe przepisy, zgodnie z którymi pojazdy elektryczne i wodorowe będą mogły korzystać z buspasów do 31 grudnia 2027 roku, a więc przez kolejne dwa lata.

Dopuszczone będzie też poruszanie się pojazdów zespołów ratownictwa medycznego po buspasach wyznaczonych przez zarządcę ruchu.

Jakie kary grożą za jazdę po buspasie?

Za jazdę po buspasie bez uprawnienia będzie im groził mandat w wysokości 100 zł oraz 1 punkt karny, zgodnie z obowiązującym taryfikatorem.

Samochody elektryczne na buspasach wywołują kontrowersje

Pozostanie samochodów elektrycznych na buspasach wywołuje kontrowersje. Z jednej strony, jak jednak zaznaczają zwolennicy rozwoju elektromobilności w Polsce, ewentualen odebranie przywileju jazdy buspasami mogło znacząco zahamować tempo upowszechniania pojazdów elektrycznych.

Z drugiej strony, osoby często korzystające z komunikacji miejskiej wskazują, że buspasy są już tak zatłoczone, że tracą swoją pierwotną rolę. Po buspasach jeżdżą nie tylko autobusy, ale również radiowozy policji i straży miejskiej, taksówki, samochody przewóz osób, a w wielu miastach również motocykle.

Trzeba też pamiętać, że samochodów elektrycznych jest w Polsce coraz więcej. W październiku tego roku w naszym kraju zarejestrowanych było niemal 108 tys. takich pojazdów, podczas gdy rok wcześniej było ich niewiele ponad 76 tys. A to oznacza, że ruch buspasach będzie coraz większy.

