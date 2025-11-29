Najdłuższa prosta droga w Polsce. Zakrętów nie ma przez 26 kilometrów
Nie tylko w Stanach Zjednoczonych są ciągnące się przez dziesiątki kilometrów drogi, na których nie ma ani jednego zakrętu. Na takie odcinki dróg możemy trafić również w naszym kraju. Sprawdźmy, gdzie znajduje się najdłuższa prosta droga w Polsce i ile ma kilometrów.
Spis treści:
Ile w Polsce jest kilometrów dróg ekspresowych i autostrad?
Obecnie w Polsce posiadamy już niemal 8200 km dróg ekspresowych i autostrad. Na tę liczbę składa się 2100 km autostrad i prawie 6100 km dróg ekspresowych. To ogromny wzrost w porównaniu do sytuacji sprzed 20 lat. W 2004 roku mieliśmy zaledwie 441 km autostrad i zaledwie 161 km dróg ekspresowych.
W ciągu ostatnich dwóch dekad nastąpiła ogromna modernizacja polskiej sieci drogowej, która rozrosła się aż siedmiokrotnie w skali całego kraju. Na przykład autostrada A4, łącząca dwa przejścia graniczne w Zgorzelcu i Korczowej, obecnie ma łączną długość 667 km - o 226 km więcej niż cała sieć autostrad w Polsce dwadzieścia lat temu!
Najdłuższa prosta droga w Polsce ma 26 kilometrów
Oczywiście, autostrady i drogi ekspresowe są dzisiaj najbardziej imponujące, ale interesujące rekordy można znaleźć także na mapie dróg krajowych. Doskonałym przykładem jest trasa DK 62 pomiędzy Serockiem a Wyszkowem, gdzie na odcinku prawie 26 kilometrów nie ma żadnego zakrętu! Tak, w Polsce istnieją drogi, na których kierowcy, przynajmniej w teorii, mogliby podróżować bez użycia kierownicy, podobnie jak na amerykańskich autostradach.
Prosty odcinek rozpoczyna się przy marinie na Zalewie Zegrzyńskim i ciągnie przez kolejne 25 kilometrów aż do ronda w Wyszkowie, gdzie droga krajowa nr 62 spotyka się z Aleją Marszałka Józefa Piłsudskiego i Komisją Edukacji Narodowej. Oprócz odpoczynku dla rąk kierowców, sama trasa oferuje również atrakcyjne widoki krajobrazowe, umożliwiając podróżnym podziwianie malowniczych okolic Zalewu Zegrzyńskiego.
"Podlaska autostrada" czyli druga najdłuższa droga bez zakrętów
Kiedy wspominamy o prostych drogach przecinających Polskę, nie sposób pominąć województwa podlaskiego i odcinka między Sokółką a Dąbrową Białostocką. Ta trasa biegnie w pobliżu granicy z Białorusią. Dąbrowa Białostocka, druga z wymienionych miejscowości, znajduje się zaledwie 15 km od Grodna, licząc w linii prostej.
Chociaż odcinek między Sokółką a Dąbrową Białostocką ma aż 26,1 km, to w praktyce na drodze omijającej pobliskie miejscowości (Makowlany, Racewo, Jakowlany) występuje jedynie kilka łuków. Dodatkowo, na wysokości Sokolan, gdzie droga nr 673 krzyżuje się z drogą nr 671, kierowców może zaskoczyć niewielkie rondo.