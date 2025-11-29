Spis treści: Ile w Polsce jest kilometrów dróg ekspresowych i autostrad? Najdłuższa prosta droga w Polsce ma 26 kilometrów "Podlaska autostrada" czyli druga najdłuższa droga bez zakrętów

Ile w Polsce jest kilometrów dróg ekspresowych i autostrad?

Obecnie w Polsce posiadamy już niemal 8200 km dróg ekspresowych i autostrad. Na tę liczbę składa się 2100 km autostrad i prawie 6100 km dróg ekspresowych. To ogromny wzrost w porównaniu do sytuacji sprzed 20 lat. W 2004 roku mieliśmy zaledwie 441 km autostrad i zaledwie 161 km dróg ekspresowych.

W ciągu ostatnich dwóch dekad nastąpiła ogromna modernizacja polskiej sieci drogowej, która rozrosła się aż siedmiokrotnie w skali całego kraju. Na przykład autostrada A4, łącząca dwa przejścia graniczne w Zgorzelcu i Korczowej, obecnie ma łączną długość 667 km - o 226 km więcej niż cała sieć autostrad w Polsce dwadzieścia lat temu!

Najdłuższa prosta droga w Polsce ma 26 kilometrów

Oczywiście, autostrady i drogi ekspresowe są dzisiaj najbardziej imponujące, ale interesujące rekordy można znaleźć także na mapie dróg krajowych. Doskonałym przykładem jest trasa DK 62 pomiędzy Serockiem a Wyszkowem, gdzie na odcinku prawie 26 kilometrów nie ma żadnego zakrętu! Tak, w Polsce istnieją drogi, na których kierowcy, przynajmniej w teorii, mogliby podróżować bez użycia kierownicy, podobnie jak na amerykańskich autostradach.

Prosty odcinek rozpoczyna się przy marinie na Zalewie Zegrzyńskim i ciągnie przez kolejne 25 kilometrów aż do ronda w Wyszkowie, gdzie droga krajowa nr 62 spotyka się z Aleją Marszałka Józefa Piłsudskiego i Komisją Edukacji Narodowej. Oprócz odpoczynku dla rąk kierowców, sama trasa oferuje również atrakcyjne widoki krajobrazowe, umożliwiając podróżnym podziwianie malowniczych okolic Zalewu Zegrzyńskiego.

26 km bez zakrętów z Serocka do Wyszkowa / fot. Google Maps .

"Podlaska autostrada" czyli druga najdłuższa droga bez zakrętów

Kiedy wspominamy o prostych drogach przecinających Polskę, nie sposób pominąć województwa podlaskiego i odcinka między Sokółką a Dąbrową Białostocką. Ta trasa biegnie w pobliżu granicy z Białorusią. Dąbrowa Białostocka, druga z wymienionych miejscowości, znajduje się zaledwie 15 km od Grodna, licząc w linii prostej.

Na drodze między Sokółką a Dąbrową Białostocką są tylko łagodne łuki /fot. Google Maps .

Chociaż odcinek między Sokółką a Dąbrową Białostocką ma aż 26,1 km, to w praktyce na drodze omijającej pobliskie miejscowości (Makowlany, Racewo, Jakowlany) występuje jedynie kilka łuków. Dodatkowo, na wysokości Sokolan, gdzie droga nr 673 krzyżuje się z drogą nr 671, kierowców może zaskoczyć niewielkie rondo.

Baic 5 z LPG za 1 zł. Polacy znów pokochali nowe auta na gaz INTERIA.PL