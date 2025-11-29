W skrócie Raport TÜV 2025 pokazuje, że wśród 10-11-letnich aut używanych prym wiodą droższe modele premium, ale wysoką trwałością mogą pochwalić się również tańsze samochody, jak Mazda 3 czy Mitsubishi Space Star.

Najlepsze wyniki odnotowały Mercedes Klasy B, GLE/ML oraz Klasa A, które mają najniższy odsetek wykrytych usterek przy stosunkowo umiarkowanym przebiegu.

Typowe usterki zwycięskich modeli dotyczą najczęściej elektroniki, zawieszenia oraz zużycia niektórych elementów mechanicznych, ale ogólnie auta te uchodzą za jedne z najbardziej niezawodnych po dekadzie eksploatacji.

W kategorii 10-11-latków dominują auta klasy premium, ale raport pokazuje również kilka modeli, które mimo niższej ceny oferują wysoką trwałość - wśród najlepszych piętnastu samochodów w tej kategorii wiekowej znalazły się na przykład Mazda 3, Mini, Mitsubishi Space Star czy Volkswagen Golf Plus. Znaczenie ma też średni przebieg: modele, które mają dziś 90- 130 tys. km, często są pewniejszym zakupem niż luksusowe SUV-y z przebiegiem ponad 200 tys. km. Średni odsetek modeli w tym przedziale wiekowym, w których wykryto usterki wynosi 22,9 proc. Dla porównania, wśród 12- i 13-latków wyniósł on 28,4 proc., a w modelach 6- i 7- letnich tylko 13,6 proc.

TOP 15 najlepszych samochodów używanych (10-11 lat, procent samochodów z wykrytymi usterkami oraz średni przebieg.):

Mercedes Klasy B - 15,0 proc. usterek, 129 tys. km Mercedes GLE/ML - 15,9 proc. usterek, 156 tys. km Mercedes Klasy A - 15,9 proc. usterek, 120 tys. km Volkswagen Touareg - 17,0 proc. usterek, 160 tys. km Audi A3 - 17,3 proc. usterek, 149 tys. km Volkswagen Golf Plus - 17,5 proc. usterek, 116 tys. km Mitsubishi Space Star - 18,3 proc. usterek, 96 tys. km Volkswagen Golf - 18,7 proc. usterek, 129 tys. km Mini - 18,9 proc. usterek, 132 tys. km Mazda 3 - 19,3 proc. usterek, 128 tys. km BMW X1 - 19,9 proc. usterek, 161 tys. km Volkswagen Sharan - 20,2 proc. usterek, 187 tys. km Volvo XC60 - 20,2 proc. usterek, 197 tys. km Audi A4 - 20,4 proc. usterek, 170 tys. km Audi A6/A7 - 20,4 proc. usterek, 210 tys. km

To zestawienie pokazuje wyraźnie przewagę marek premium - Mercedes i Audi dominują pod względem jakości technicznej po dekadzie eksploatacji. Zaskoczeniem może być obecność Mini, Mazdy 3 czy stosunkowo prostego Mitsubishi Space Stara, który dzięki niewysokiemu przebiegowi wypada lepiej niż znacznie większe i droższe auta.

Jeśli stawiasz na niską awaryjność, powinieneś zwrócić uwagę na Mercedesa klasy B W246, zwycięzcę rankingu TÜV materiały prasowe

Najlepsze, 10-letnie samochody używane według TÜV

W przypadku Mercedesa klasy B generacji W246 TÜV wskazuje na wyjątkowo niski odsetek usterek, co wynika z prostych rozwiązań technicznych i niezawodnych silników benzynowych oraz diesli OM651. Model ma bardzo dobrze ocenianą trwałość zawieszenia i układu hamulcowego. Główne problemy dotyczą elektroniki - czujników parkowania, modułów komfortu oraz sporadycznie zgłaszanych usterek klimatyzacji. Silniki są generalnie trwałe, ale diesle wymagają pilnowania stanu wtryskiwaczy i filtra DPF.

Drugim w kolejności modelem o wyjątkowo niskiej liczbie usterek jest Mercedes GLE/ML (W166), który mimo dużej masy i sporych przebiegów wypada rewelacyjnie. Silniki V6 i diesle OM642 są trwałe, ale wymagają regularnych wymian oleju w skrzyni automatycznej oraz kontroli układu AdBlue. Najczęstsze usterki dotyczą pneumatycznego zawieszenia - kompresor i miechy mogą wymagać wymiany po 10 latach. Przy przebiegach powyżej 200 tys. km mogą pojawić się wycieki oleju ze skrzyni i mostu.

Podium zamyka Klasa A Mercedesa (W176), która w tej generacji uchodzi za jeden z najlepiej zrobionych modeli segmentu premium. Benzynowe jednostki Renault 1.6/1.3 potrafią jednak sprawiać problemy przy słabej jakości oleju, natomiast diesle są bardzo trwałe. Najczęściej pojawiają się awarie czujników ABS, drobna elektronika kabiny oraz zużycie sprzęgła w odmianach manualnych. Zawieszenie jest solidne i przy przebiegu 120-150 tys. km rzadko wymaga większych napraw.

Duży SUV Volkswagena, czyli Touareg, ma bardzo dobry wynik mimo wysokich przebiegów. Silniki 3.0 TDI i 4.2 V8 TDI są trwałe, ale koszty napraw potrafią być wysokie. Po 10 latach typowo pojawia się zużycie wahaczy przedniej osi, luzy na przegubach wału oraz usterki pneumatyki. W wielu egzemplarzach wymagana jest regeneracja wtryskiwaczy, a skrzynia automatyczna po 180 tys. km powinna mieć już wymieniony olej.

Pierwszą piątkę zamyka Audi A3 generacji 8V, czyli jeden z najbardziej niezawodnych kompaktów premium. Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulce są bardzo trwałe, a benzynowe silniki 1.4 i 1.8 TFSI od tej generacji mają wyraźnie poprawione zużycie oleju. Usterki dotyczą głównie cewek zapłonowych i drobnych nieszczelności układu chłodzenia. W dieslach 2.0 TDI po 200 tys. km mogą wymagać uwagi wtryski i EGR. Elektronika jest oceniana lepiej niż w starszych Audi.

