Kupujesz 10-letnie auto używane? Oto modele, które TÜV uznał za najlepsze
Zakup około 10-letniego samochodu używanego bywa najlepszym sposobem na uniknięcie poważnych awarii i przepłacania za młode roczniki. Niemiecki raport TÜV 2025 pokazuje, że różnice w jakości technicznej między modelami są ogromne. W niektórych autach po dekadzie jeżdżenia wykrywa się zaledwie kilkanaście procent usterek, podczas gdy inne potrafią psuć się dwa razy częściej. Sprawdziliśmy, które modele 10- i 11-letnie wypadły najlepiej oraz jakie typowe usterki pojawiają się u zwycięzców.
W skrócie
- Raport TÜV 2025 pokazuje, że wśród 10-11-letnich aut używanych prym wiodą droższe modele premium, ale wysoką trwałością mogą pochwalić się również tańsze samochody, jak Mazda 3 czy Mitsubishi Space Star.
- Najlepsze wyniki odnotowały Mercedes Klasy B, GLE/ML oraz Klasa A, które mają najniższy odsetek wykrytych usterek przy stosunkowo umiarkowanym przebiegu.
- Typowe usterki zwycięskich modeli dotyczą najczęściej elektroniki, zawieszenia oraz zużycia niektórych elementów mechanicznych, ale ogólnie auta te uchodzą za jedne z najbardziej niezawodnych po dekadzie eksploatacji.
- Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu
W kategorii 10-11-latków dominują auta klasy premium, ale raport pokazuje również kilka modeli, które mimo niższej ceny oferują wysoką trwałość - wśród najlepszych piętnastu samochodów w tej kategorii wiekowej znalazły się na przykład Mazda 3, Mini, Mitsubishi Space Star czy Volkswagen Golf Plus. Znaczenie ma też średni przebieg: modele, które mają dziś 90- 130 tys. km, często są pewniejszym zakupem niż luksusowe SUV-y z przebiegiem ponad 200 tys. km. Średni odsetek modeli w tym przedziale wiekowym, w których wykryto usterki wynosi 22,9 proc. Dla porównania, wśród 12- i 13-latków wyniósł on 28,4 proc., a w modelach 6- i 7- letnich tylko 13,6 proc.
TOP 15 najlepszych samochodów używanych (10-11 lat, procent samochodów z wykrytymi usterkami oraz średni przebieg.):
- Mercedes Klasy B - 15,0 proc. usterek, 129 tys. km
- Mercedes GLE/ML - 15,9 proc. usterek, 156 tys. km
- Mercedes Klasy A - 15,9 proc. usterek, 120 tys. km
- Volkswagen Touareg - 17,0 proc. usterek, 160 tys. km
- Audi A3 - 17,3 proc. usterek, 149 tys. km
- Volkswagen Golf Plus - 17,5 proc. usterek, 116 tys. km
- Mitsubishi Space Star - 18,3 proc. usterek, 96 tys. km
- Volkswagen Golf - 18,7 proc. usterek, 129 tys. km
- Mini - 18,9 proc. usterek, 132 tys. km
- Mazda 3 - 19,3 proc. usterek, 128 tys. km
- BMW X1 - 19,9 proc. usterek, 161 tys. km
- Volkswagen Sharan - 20,2 proc. usterek, 187 tys. km
- Volvo XC60 - 20,2 proc. usterek, 197 tys. km
- Audi A4 - 20,4 proc. usterek, 170 tys. km
- Audi A6/A7 - 20,4 proc. usterek, 210 tys. km
To zestawienie pokazuje wyraźnie przewagę marek premium - Mercedes i Audi dominują pod względem jakości technicznej po dekadzie eksploatacji. Zaskoczeniem może być obecność Mini, Mazdy 3 czy stosunkowo prostego Mitsubishi Space Stara, który dzięki niewysokiemu przebiegowi wypada lepiej niż znacznie większe i droższe auta.
Najlepsze, 10-letnie samochody używane według TÜV
W przypadku Mercedesa klasy B generacji W246 TÜV wskazuje na wyjątkowo niski odsetek usterek, co wynika z prostych rozwiązań technicznych i niezawodnych silników benzynowych oraz diesli OM651. Model ma bardzo dobrze ocenianą trwałość zawieszenia i układu hamulcowego. Główne problemy dotyczą elektroniki - czujników parkowania, modułów komfortu oraz sporadycznie zgłaszanych usterek klimatyzacji. Silniki są generalnie trwałe, ale diesle wymagają pilnowania stanu wtryskiwaczy i filtra DPF.
Drugim w kolejności modelem o wyjątkowo niskiej liczbie usterek jest Mercedes GLE/ML (W166), który mimo dużej masy i sporych przebiegów wypada rewelacyjnie. Silniki V6 i diesle OM642 są trwałe, ale wymagają regularnych wymian oleju w skrzyni automatycznej oraz kontroli układu AdBlue. Najczęstsze usterki dotyczą pneumatycznego zawieszenia - kompresor i miechy mogą wymagać wymiany po 10 latach. Przy przebiegach powyżej 200 tys. km mogą pojawić się wycieki oleju ze skrzyni i mostu.
Podium zamyka Klasa A Mercedesa (W176), która w tej generacji uchodzi za jeden z najlepiej zrobionych modeli segmentu premium. Benzynowe jednostki Renault 1.6/1.3 potrafią jednak sprawiać problemy przy słabej jakości oleju, natomiast diesle są bardzo trwałe. Najczęściej pojawiają się awarie czujników ABS, drobna elektronika kabiny oraz zużycie sprzęgła w odmianach manualnych. Zawieszenie jest solidne i przy przebiegu 120-150 tys. km rzadko wymaga większych napraw.
Duży SUV Volkswagena, czyli Touareg, ma bardzo dobry wynik mimo wysokich przebiegów. Silniki 3.0 TDI i 4.2 V8 TDI są trwałe, ale koszty napraw potrafią być wysokie. Po 10 latach typowo pojawia się zużycie wahaczy przedniej osi, luzy na przegubach wału oraz usterki pneumatyki. W wielu egzemplarzach wymagana jest regeneracja wtryskiwaczy, a skrzynia automatyczna po 180 tys. km powinna mieć już wymieniony olej.
Pierwszą piątkę zamyka Audi A3 generacji 8V, czyli jeden z najbardziej niezawodnych kompaktów premium. Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulce są bardzo trwałe, a benzynowe silniki 1.4 i 1.8 TFSI od tej generacji mają wyraźnie poprawione zużycie oleju. Usterki dotyczą głównie cewek zapłonowych i drobnych nieszczelności układu chłodzenia. W dieslach 2.0 TDI po 200 tys. km mogą wymagać uwagi wtryski i EGR. Elektronika jest oceniana lepiej niż w starszych Audi.