Chodzi o nowy fragment ekspresowej drogi S12. Zadaniem firmy, która wygra przetarg będzie opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, uzyskanie niezbędnych decyzji oraz wybudowanie odcinka drogi od Wieniawy do połączenia z S7 na węźle Radom Południe.

Jaki będzie nowy fragment drogi S12?

Nowa trasa o długości ponad 13 km będzie miała dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu. W ramach kontraktu powstaną m.in. obiekty inżynierskie, drogi do obsługi ruchu lokalnego, oświetlenie oraz odwodnienie drogi.

Piesi i rowerzyści będą mogli korzystać z nowych chodników i ścieżek rowerowych. Droga zostanie wyposażona w urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Droga S12 połączy Piotrków z Radomiem i Lublinem

W 2024 roku GDDKiA podpisała dwie umowy na projekt i budowę S12: od granicy woj. łódzkiego do Przysuchy i od Przysuchy do Wieniawy. Obaj wykonawcy, 11 miesięcy po podpisaniu umów, złożyli do Wojewody Mazowieckiego wnioski o wydanie pozwolenia na budowę (tj. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - ZRID). Przy sprawnym przebiegu postępowań prace w terenie będą mogły ruszyć w drugim kwartale 2026 roku, a ich zakończenie przewidywane jest do końca 2028 roku.

Droga ekspresowa S12 to łącznik między zachodem i wschodem

Zadaniem nowej trasy jest przejęcie ruchu z zatłoczonej drogi krajowej nr 12 i połączenie centrum kraju z Ziemią Łódzką, południowym Mazowszem, a docelowo także z Lubelszczyzną.

Jej zadaniem jest także wyprowadzenie ruchu tranzytowego (szczególnie ciężkiego) z centrów licznych miast, przez które przebiega obecna DK12.