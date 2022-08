Europa od miesięcy zmaga się z niedoborem kierowców. Sytuację pogorszyła wojna w Ukrainie, w ramach której wielu pracowników ze wschodu zostało powołanych do wojska. Jakby tego było mało, od lat obserwujemy systematyczny spadek zainteresowania zawodem kierowcy wśród młodych ludzi.



Prowadzenie ciężarówki to trudna i wymagająca praca. Presja czasu, duża odpowiedzialność i długa rozłąka z rodziną to nie wszystko. Do tego dochodzą często słabe warunki sanitarne na parkingachi konflikty ze spedytorami czy dostawcami, którzy nie pracują przecież pod nadzorem zliczającego minuty tachografu.



Kierowca jak pies? Jak nie w budzie, to w klatce

W sytuacji, gdy wiele zakładów produkcyjnych - ograniczając koszty magazynowania - pracuje w reżimie "just in time", praca w transporcie wymaga stalowych nerwów. Problemem często bywa również zwykła ludzka przyzwoitość. Kierowcy nie przez przypadek często porównują swoje życie do psów, żartując ze "spania w budzie" i "sikania na koło".



Absurdy związane z pracą "na tirach" świetnie obrazują fotografie opublikowane niedawno przez hiszpańską Centralę Związkową Komisji Robotniczych CCOO. Obrazy przedstawiają klatkę dla kierowcy ciężarówki zamontowaną w jednym z hiszpańskich zakładów z branży drogeryjnej. Szofer ma obowiązek przebywać za kratami w czasie załadunku i rozładunku. Takie rozwiązanie chronić ma przed wypadkami i kradzieżami w pracy.

"Uwłaczającego charakteru tego rozwiązania nie trzeba chyba tłumaczyć. Warto za to przypomnieć, że nie jest to w Hiszpanii żadna nowość. Afera z podobnymi klatkami wybuchła już rok temu, wówczas w firmie z innej branży" - czytamy w branżowym serwisie 40ton.net.

Nie trzeba chyba tłumaczyć, że tego typu fotografie raczej nie zachęcają młodych ludzi, by garnąć się do szoferek samochodów ciężarowych. Na ironię zakrawa fakt, że zdjęcie zrobiono w Hiszpanii, gdzie - począwszy od września - obowiązywać mają przepisy zabraniające kierowcom uczestniczenia w procesie załadunku. Nowy zakaz ma "poprawić warunki pracy w transporcie". Pytanie, czy w praktyce nie będzie się on sprowadzał do oswajania kierowców właśnie z "chodem klatkowym"...



Średni wiek kierowców w Europie. Tak źle jeszcze nie było

Z danych Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego (IRU) wynika, że średni wiek kierowcy zawodowego (w transporcie towarowym) w Europie wynosi obecnie 47 lat. Jeszcze gorzej jest w przypadku transportu pasażerskiego. Średnia wieku przekracza tu 50 lat, a 1/3 rąk do pracy (32 proc. ogółu) stanowią kierowcy w wieku powyżej 55 lat.



