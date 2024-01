Do kupienia Defender z kultowego Camel Trophy. Gratka dla fanów off-roadu

Spis treści: 01 Camel Trophy to ważna impreza dla fanów jazdy w terenie

02 Land Rover Defender z Camel Trophy na sprzedaż

03 Land Rover Defender. Jaki silnik?

Camel Trophy to wymagająca impreza dla fanów off-roadu. Jej pierwsza edycja odbyła się w 1980 roku i co roku odbywała się w różnych, niedostępnych zakątkach świata. Uczestnicy jeździli po terenach Brazylii, Australii, Madagaskaru czy Mongolii. W pierwszej edycji załogi poruszały się w samochodach Jeepa. W kolejnych latach jednak zdecydowano się na korzystanie z różnych modeli Land Rovera (w efekcie pierwsza edycja Camel Trophy była jedyną, w której samochody brytyjskiej marki nie brały udziału). W różnych edycjach startowały również polskie załogi. Ostatni raz impreza odbyła się w 1998 roku w Ziemi Ognistej (Argentyna i Chile).

O tym jak ważny jest ten rajd dla samej marki niech świadczy fakt, że w momencie, gdy po 67 latach produkcji ogłosił koniec klasycznego Defendera Land Rover stworzył 25 egzemplarzy wyjątkowej wersji oryginalnego Defendera ze znaczkiem Works V8 Trophy. Limitowana, ręcznie wytwarzana seria została zainspirowana właśnie wspomnianą imprezą. Wszystkie auta sprzedały się w ciągu trzech dni.

Teraz na sprzedaż trafił jeden z egzemplarzy Land Rovera Defendera 110. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że jest to jedno z aut, które brało udział w Camel Trophy w 1998 roku, czyli w ostatniej edycji. Defender posiada cztery miejsca i został gruntownie zmodyfikowany na potrzeby imprezy. Wyposażono go m.in. w klatkę bezpieczeństwa, bagażnik dachowy, specjalne orurowanie czy dodatkowe światła. Oprócz tego posiada m.in. podwójny zbiornik paliwa, wciągarkę, miejsce na koła zapasowe czy 70-litrowy zbiornik na wodę. Auto posiada kierownicę po prawej stronie. Samochód ma pewne mankamenty, jednak, biorąc pod uwagę warunki, w których był wykorzystywany, jest w całkiem dobrym stanie. Zwrócono uwagę na różnego rodzaju wgniecenia, odpryski, rysy na lakierze oraz rdzę pojawiającą się np. na orurowaniu.

Egzemplarz Land Rovera Defendera został wyposażony w 2,5-litrowy, rzędowy, czterocylindrowy silnik turbodiesla o mocy 111 KM i momencie obrotowym na poziomie 264 Nm. Moc trafia oczywiście na cztery koła. Auto posiada pięciobiegową skrzynię manualną oraz skrzynię rozdzielczą. Przebieg, który wskazuje licznik to prawie 44 tys. mil, czyli ok. 70 tys. km. Na Camel Trophy samochodem miała poruszać się ekipa filmowa wydarzenia. W 2000 roku auto nabył obecny właściciel, który sprowadził je do Stanów Zjednoczonych. Land Rover Defender jest obecnie zarejestrowany w stanie Wyoming.