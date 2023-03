Jak się okazuje - przy odrobinie samozaparcia i wytrwałości, da się połączy ekologię z klasyczną motoryzacją. Przykładem na to niech będzie prawdziwie wyjątkowy "Maluch" z silnikiem elektrycznym, który jakiś czas temu pojawił się na austriackim serwisie ogłoszeniowym. Oferta jest o tyle zaskakująca, że dotyczy Polskiego Fiata 126p w stosunkowo rzadkim wariancie Bis.

Fiat 126p Bis - co to za wersja?

W 1987 roku, na salonie samochodowym we Frankfurcie zadebiutował gruntownie przeprojektowany Fiat 126p o nazwie Bis. Samochód był dziełem polskich inżynierów, którzy starali się stworzyć z "Malucha" namiastkę nowoczesnego pojazdu rodzinnego. Przeprojektowano przeszło 800 części, główna zmiana dotyczyła jednak konstrukcji nadwozia, które wyposażono w tylną klapę zintegrowaną z szybą, dzięki czemu auto stało się pełnoprawnym hatchbackiem.

Zmiany w konstrukcji karoserii w praktyce okazały się prawdziwą rewolucją. Wymagały bowiem gruntownej modernizacji jednostki napędowej, która otrzymała układ chłodzenia cieczą. Sam silnik, którzy umieszczony był w pozycji leżącej (mocno pochylony w prawo), zabudowano w osobnym przedziale pod podłogą tylnego bagażnika. Dostępu do niego broniła specjalna gródź z dużym otworem rewizyjnym, podobnie jak miało to np. miejsce w Volkswagenie T3.

Niestety gruntownie zmodyfikowana jednostka napędowa szybko się przegrzewała, a samochód cierpiał więc na kilka typowych dokuczliwych usterek. Bis przetrwał w produkcji zaledwie cztery lata - do 1991 roku.

Fiat 126p Bis z silnikiem elektrycznym

Nie powinno zatem dziwić, że odnaleziony na austriackim portalu ogłoszeniowym elektryczny Fiat 126p Bis jest dla polskich fanów motoryzacji małą sensacją.

O niecodziennym odkryciu poinformowano na grupie Youngtimer Warsaw na portalu Facebook. Wystawiony w cenie 5000 euro (czyli ponad 23 tys. zł) "Maluch", przeszedł gruntowaną modernizację przeprowadzaną przez firmę Opus et Futurum. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w przerabianiu "każdego samochodu na wariant elektryczny". Konstruktorzy mają w swoim portfolio m.in. elektrycznego Forda Mustanga z 1967 roku, czy Porsche 911.

Zdjęcie Elektryczny Fiat 126 BIS / Fot. Troostwijk Auctions /

Niestety poza zdjęciami, sama aukcja nie zawiera żadnych szczegółowych danych technicznych konstrukcji oraz mocy układu elektrycznego. Sama przeróbka prezentuje się natomiast schludnie i profesjonalnie.

Elektryczny Maluch to idealny sposób na trolowanie Strefy Czystego Transportu

Samo odkrycie wywołało spore zainteresowanie wśród internautów. Komentujący zwracali uwagę na oryginalność przeróbki. Nie brakowało jednak także opinii szyderczych i prześmiewczych.

My jednak widzimy w tym duży potencjał. Wyobraźcie sobie, że w polskich miastach zaczęła już działać Strefa Czystego Transportu, wielu mieszkańców musiało pożegnać się ze swoimi samochodami, a na to wszystko wjeżdżacie wy Maluchem Bisem. Szok i niedowierzanie gwarantowane. Tylko koniecznie trzeba zamontować w tym aucie głośnik, który odgrywałby niezapomniany odgłos pracy spalinowego 126p. Do kompletu polecamy jeszcze zrobić sobie naklejkę z napisem "Gotowy na 2035 rok".

