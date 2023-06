Ponad 4000 km w 24 godziny. Nowy rekord Guinnessa. Średnia prędkość powala

Spis treści: 01 Ile można przejechać w 24 h - nowy rekord Guinnessa

02 Poprzedni rekord miał już 6 lat

03 Nowy rekord to kosmiczne 4012 km w 24 godziny

04 Rekord pobity na owalnym torze

05 Prędkość średnia to prawdziwe szaleństwo

Jazda na motocyklu nawet na krótkich dystansach zwykle wymaga dużej koncentracji. Podróżowanie i pokonywanie długich dystansów w siodle jednośladu oznacza nie tylko koncentrację, ale też dużą wytrzymałość fizyczną i siłę woli, czego najlepszym przykładem mogą być zawody pod nazwą Iron Butt (żelazny tyłek) - gdzie w ciągu 24 godzin należy pokonać 1000 mil (ponad 1600 km).

Ta sztuka nie udaje się każdemu, bowiem pokonanie nawet kilkuset kilometrów w siodle motocykla często oznacza zdrętwiałe dolne partie ciała, ból pleców i inne dolegliwości. Dla przeciętnego motocyklisty 1000 km w jeden dzień to dużo. To czego dokonał Ivan Cervantes to prawdziwy kosmos!

Ile można przejechać w 24 h - nowy rekord Guinnessa

W ramach specjalnego eventu zorganizowanego przez markę Triumph 9 sierpnia, na owalnym torze Nardo we Włoszech, służącym do testowania prędkości maksymalnej, wielokrotny mistrz świata w enduro i motocrossie, Ivan Cervantes podjął się próby bicia rekordu świata w najdłuższym dystansie przejechanym na motocyklu w ciągu 24 godzin.

Zdjęcie Jazda w nocy to prawdziwe wyzwanie, zwłaszcza podczas bicia rekordu. / materiały prasowe

Poprzedni rekord miał już 6 lat

Ivan Cervantes - 5-krotny mistrz świata enduro, podjął się próby nieustannej jazdy na motocyklu nitką toru Nardo w siodle Triumpha Tigera 1200 GT Explorer. Poprzedni rekord wynosił 3406 km, więc zadanie było wyjątkowo trudne. Taką ilość kilometrów w lutym 2017 roku pokonał Amerykanin Carl Reese, notując średnią prędkość na poziomie 141,9 km/h.

Nowy rekord to kosmiczne 4012 km w 24 godziny

Rekord został oficjalnie pobity. W ciągu 24 godzin Cervantes pokonał 4012 km. Przez cały ten czas prawie nie zsiadał z motocykla, robiąc sobie tylko krótkie przerwy na odpoczynek, jedzenie i picie, w momencie kiedy motocykl był tankowany.

Zdjęcie Ivan Cervantes z nowym rekordem Guinnessa / materiały prasowe

W trakcie jazdy motocykl zużył 520 litrów paliwa, co przy seryjnym, 30-litrowym zbiorniku Triumpha Tigera Explorera oznaczało 18 pit-stopów na tankowanie. Mniej więcej w połowie dystansu Zmieniono też opony w motocyklu, co pozwoliło rekordziście na nieco dłuższą przerwę.

Rekord pobity na owalnym torze

Taka próba musiała odbyć siew kontrolowanych warunkach, dlatego na miejsce wybrano Nardo - owalny tor o długości nieco ponad 12,6 km, używany do sprawdzania prędkości maksymalnych. Nardo to obiekt w stylu amerykańskiego Nascaru, gdzie trasa jest nachylona, aby zniwelować konieczność skręcenia kół. W ciągu 24 godzin Cervantes pokonał aż 317 okrążeń toru Nardo.

Zdjęcie Przy każdym postoju na tankowanie motocykl musiał być sprawdzany / materiały prasowe

Prędkość średnia to prawdziwe szaleństwo

Średnia prędkość podczas całej próby wyniosła oszałamiające 167,79 km/h, ale pamiętajmy, że wliczone w to są postoje na tankowania, zmianę opon i odpoczynek. Według danych podanych przez Triumpha średnia podczas jazdy wyniosła ponad 200 km/h.

Oto najważniejsze statystyki próby bicia rekordu:

Motocykl: Triumph Tiger 1200 GT Explorer

Zawodnik: Ivan Cervantes

Lokalizacja: High Speed Ring, Nardò, Włochy

Długość jednego okrążenia: 12 649 m

Długość próby: 24 h

Całkowity przejechany dystans: 4012.53km

Prędkość jazdy: ponad 200 km/h

Prędkość średnia przez 24 h: 167,79 km/h

ilość pit-stopów: 18

Zużyte paliwo: 520 litrów

Zmian opon: 1

Godzin snu: 0

Utrzymywanie koncentracji na motocyklu przy takiej prędkości przez 24 godziny to prawdziwy wyczyn. Cervantes pobił stary rekord o 606 km i trafił do księgi rekordów Guinnessa. Dla porównania zwycięzcy mistrzostw długodystansowych 24 Le Mans, w ciągu doby pokonali 3356 km. Taki dystans pokonało 4 zawodników zmieniających się co kilkadziesiąt minut.

***