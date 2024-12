Polski importer marki Mitsubishi podał listę pierwszych salonów, w których jeszcze w grudniu będzie można zobaczyć nowego Outlandera. To zupełnie nowa generacja modelu, w której nie zobaczymy śladu po poprzedniku. Auto ma 4719 mm długości, 1750 mm wysokości i 1862 szerokości. Rozstaw osi to 2704. Takie gabaryty pozwoliły na zmieszczenie w kabinie nawet 7 miejsc, ale taka odmiana nie trafi do Europy. Dzięki temu, że europejska wersja nie posiada dodatkowych miejsc, bagażnik ma 495 litrów pojemności, a po złożeniu kanapy (dzielonej 40:20:40), nawet 1422 litry.

Zdjęcie Nowy model zupełnie nie przypomina poprzednika. Prezentuje się znakomicie / INTERIA.PL

Nowe Mitsubishi Outlander. Silnik, osiągi, zużycie paliwa

Mitsubishi stawia na napęd hybrydowy. I bardzo dobrze - dzięki temu samochód może się pochwalić ponadprzeciętnymi osiągami, a jednocześnie jest w stanie sprostać wymogom stawianym przez normy emisji spalin. Na układ napędowy nowego Outlandera składa się jednostka spalinowa o pojemność 2,4 litra i mocy zaledwie 136 KM oraz dwa silniki elektryczne - 116-konny z przodu i 136-konny z tyłu. Mimo niewysokiej mocy silnika spalinowego, dzięki wsparciu jednostek elektrycznych cały układ napędowy ma 302 KM, co pozwala np. na sprint do setki w 7,9 sekundy. Jak na takiego kolosa jest to wynik bardziej niż przyzwoity. Podobnie można ocenić zasięg auta - według wstępnych danych wynosi on 844 km. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu akumulatora o pojemności 22,7 kWh, który można naładować ze zwykłego gniazdka, i 53-litrowego zbiornika paliwa.

Outlander sprzedawany jest wyłącznie z napędem na cztery kola realizowanym za pomocą układu S-AWC. Rozmieszczenie po jednym silniku elektrycznym przy każdej osi pozwala na optymalne rozłożenie momentu obrotowego między kołami z przodu i z tyłu, co ułatwia poruszanie się po trudniejszej nawierzchni.



0,8 l na 100 km. Jak to możliwe?

Rozwiązanie tej zagadki jest banalnie proste: wynik dotyczy tylko pierwszych 100 km po naładowaniu baterii. Na samym napędzie elektrycznym nowy Outlander może pokonać do 86 km i rozpędzi się do 135 km/h. Średnie zużycie według normy WLTP to 0,8 litra na 100 km, ale jasne jest, że to realny wynik wyłącznie dla pierwszej setki, o ile ruszymy z w pełni naładowanym akumulatorem. 86 km na prądzie i 14 na niecałym litrze paliwa. Realne zużycie paliwa w dłuższej trasie podamy po pierwszym teście.



Zdjęcie Producent zapowiada, że w trybie elektrycznym auto przejedzie do 86 km / INTERIA.PL

Ile kosztuje nowe Mitsubishi Outlander? Cena jest jedna

W Polsce Mitsubishi Outlander będzie sprzedawane w cenie bazowej 259 900 zł. Już taka wersja jest bardzo bogato wyposażona, ale klienci będą mogli jeszcze coś dołożyć - konkretnie jeden z trzech pakietów wyposażenia: Intense, Instyle lub Instyle Plus.



Wyposażenie Mitsubishi Outlander z pakietem Intense

Pakiet Intense wzbogaca samochód o elementy, które podkreślają jego wygląd i funkcjonalność. W jego skład wchodzą 20-calowe felgi aluminiowe z oponami 255/45R20 oraz charakterystyczne detale zewnętrzne, takie jak srebrne relingi dachowe i szare akcenty na dolnych partiach zderzaków. Wyposażenie obejmuje adaptacyjne reflektory LED z autopoziomowaniem, sekwencyjne przednie kierunkowskazy i przyciemniane tylne szyby. W praktycznym wymiarze dodano podgrzewaną przednią szybę, gniazdo 12V w bagażniku oraz elektrycznie sterowaną pokrywę bagażnika z funkcją obsługi gestem. Dodatkowo, kierowcę wspiera wyświetlacz przezierny Head-up (HUD). Cena pakietu Intense wynosi 16 000 zł.



Co obejmuje pakiet Instyle w Mitsubishi Outlander

Pakiet Instyle rozszerza wyposażenie standardowe oraz elementy z pakietu Intense o detale, które wpływają na estetykę i wygodę użytkowania. Wyróżnia go lakierowanie zderzaków w kolorze nadwozia oraz czarne, błyszczące wykończenie słupków B i C. Komfort zwiększają trójstrefowa klimatyzacja automatyczna, cyfrowe lusterko wewnętrzne oraz elektryczne okno dachowe. Klienci mogą wybrać tapicerkę skórzaną w kolorze czarnym lub jasnoszarym. Fotele przednie z funkcją wentylacji i pamięcią ustawień są elektrycznie sterowane, a tylne siedzenia wyposażono w podgrzewanie. System audio Dynamic Sound Yamaha Ultimate z 12 głośnikami zapewnia doskonałą jakość dźwięku. Pakiet Instyle to wydatek 30 000 zł powyżej ceny wersji bazowej.



Zdjęcie Outlander ma przeszło 4,7 metra długości i robi wrażenie rozmiarami / INTERIA.PL

Wyposażenie topowej wersji Outlandera - Instyle Plus

Pakiet Instyle Plus to najbardziej ekskluzywna opcja, łącząca wyposażenie z pakietów Intense i Instyle oraz dodatkowe elementy dla jeszcze większego komfortu i prestiżu. W skład pakietu wchodzą fotele obszyte brązową skórą premium oraz czarna podsufitka, która nadaje wnętrzu elegancki charakter. Fotele kierowcy i pasażera dodatkowo wyposażono w funkcję masażu. Cena pakietu Instyle Plus wynosi 40 000 zł powyżej ceny wersji podstawowej.

Gdzie można obejrzeć nowe Mitsubishi Outlander?

Póki co samochód można zobaczyć na żywo wyłącznie w określone dni i w szczegółowo wybranych salonach. Jak precyzuje polski importer, pierwszy Outlander trafi do:

03.12.2024 PGD - Warszawa ul. Krasnobrodzka 5

04.12.2024 PGD - Bielsko-Biała ul. Wyzwolenia 95

05.12.2024 PGD - Sosnowiec ul. Stawowa 2

09.12.2024 Auto Krak - Kraków ul. Jasnogórska 105

10.12.2024 MMCars - Katowice ul. Lotnisko 81

11.12.2024 Satall - Łódź ul. Liściasta 104

13.12.2024 Zaborowski - Warszawa ul. Puławska 276

17.12.2024 Arpol - Toruń ul. Szosa Bydgoska 52

19.12.2024 Polody - Przeźmierowo ul. Rynkowa 158

20-23.12.2024 CMC Motors - Kielce ul. Łódzka 274