Spis treści: 01 Kierowca w ambasadzie Niemiec. Jakie obowiązki i wymagania?

02 Ile zarobi kierowca w niemieckiej ambasadzie?

03 Aplikacja na kierowcę w ambasadzie. Jakie dokumenty są potrzebne?

Kierowca w ambasadzie Niemiec. Jakie obowiązki i wymagania?

Ambasada Niemiec w Warszawie poszukuje pracownika na stanowisku kierowcy. Ma on (lub ona) być zatrudniony na cały etat, a do jego obowiązków mają należeć głównie:

zadania typowe dla pracy szofera (m.in. przewożenie ambasadora)

rozwożenie przesyłek i listów

prowadzenie ewidencji pojazdów, a także dbanie o samochody i ich konserwacja

By zostać kierowcą, trzeba jednak spełniać szereg wymagać postawionych przez niemiecką ambasadę. Kandydaci muszą m.in.:

posiadać prawo jazdy kategorii B

wykazywać się dobrą znajomością języka polskiego oraz niemieckiego lub angielskiego

być gotowym do pracy wieczorem i w weekendy.

Oprócz tego niemiecka placówka dyplomatyczna wskazuje również na odporność psychiczną i fizyczną. Jak zaznaczono, mile widziane będzie również m.in. doświadczenie w pracy jako zawodowy kierowca.

Ile zarobi kierowca w niemieckiej ambasadzie?

Oczywiście kwestią interesującą potencjalnych kandydatów są również zarobki. Niemiecka placówka dyplomatyczna deklaruje, że początkowo kierowca zarabiać będzie 7 677 zł brutto miesięcznie. Jak zaznaczono, wynagrodzenie obejmuje również roczny dodatek specjalny w wysokości miesięcznej pensji oraz świadczenie urlopowe. Dodano także, że nadgodziny w nocy oraz w weekendy będą "rekompensowane finansowo". Kierowca będzie dostawał pieniądze również za podróże służbowe.

By przypomnieć (i zapewne jednocześnie zachęcić) do składania aplikacji, ambasada opublikowała w mediach społecznościowych humorystyczne nagranie.

Aplikacja na kierowcę w ambasadzie. Jakie dokumenty są potrzebne?

Aplikacja złożona przez chętnych do pracy w niemieckiej placówce dyplomatycznej powinna zawierać następujące dokumenty:

list motywacyjny w języku niemieckim lub angielskim

życiorys w języku niemieckim lub angielskim

skany dyplomów potwierdzających wykształcenie, świadectw, dokumentów potwierdzających znajomość języków i odbytych szkoleń dokształcających

dokument potwierdzający posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdem.

mile widziane będą również referencje poprzednich pracodawców.

Aplikacje można złożyć tylko za pośrednictwem maila do 8 grudnia 2024 roku. Aplikacje, które zostaną nadesłane później lub będą niekompletne, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu. Ambasada poinformowała, że nie wysyła potwierdzeń otrzymania aplikacji, ale do 13 grudnia 2024 roku skontaktuje się z osobami, które zostaną zaproszone do kolejnego etapu rekrutacji. W związku z tym poproszono o dyspozycyjność kandydatów między 16 i 20 grudnia w celu wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. W ogłoszeniu przedstawiciele niemieckiej ambasady deklarowali, że planują zatrudnić nowego pracownika 15 stycznia 2025 roku. Początkowo umowa będzie zawarta na trzymiesięczny okres próbny, a następna na dwa lata. Zapewniono, że później możliwe jest jej przedłużenie.