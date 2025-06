Hamownia ma być mobilna, dzięki czemu kontrola odbędzie się na miejscu zatrzymania. Do tej pory policjanci musieli powoływać biegłych lub zabezpieczać pojazdy do dalszych ekspertyz. Nowy sprzęt przyspieszy i ułatwi procedury. Urządzenie ma działać podobnie jak te używane już w Niemczech, Holandii i Danii.

Hulajnoga elektryczna natomiast nie może przekraczać 20 km/h. Musi być dwuosiowa, z kierownicą, bez siodełka i pedałów. Usunięcie ogranicznika prędkości oznacza, że sprzęt przestaje spełniać warunki dopuszczenia do ruchu - wtedy jazda takim pojazdem może skutkować mandatem do 1,5 tys. zł.

Brak wymaganych uprawnień to mandat do 1,5 tys. zł. Brak obowiązkowego ubezpieczenia OC to z kolei kara od UFG, która wynosi obecnie nawet 1,56 tys. zł. W wielu przypadkach sąd może również orzec zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat.