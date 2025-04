W polskim prawie rolkarze zaliczani są do kategorii "pieszych", a to oznacza, że zasadniczo powinni poruszać się po chodniku lub drodze dla pieszych. Ustawa o "Prawo o ruchu drogowym" nie traktuje rolkarzy jak rowerzystów czy kierowców, co ogranicza ich prawa, ale też nakłada określone obowiązki. To oznacza, że rolkarze z reguły nie mogą poruszać się po ulicy, choć istnieją pewne odstępstwa. Jeśli w pobliżu nie ma chodnika ani drogi dla pieszych, na rolkach można jechać poboczem, a w razie jego braku - jezdnią, trzymając się jak najbliżej prawej krawędzi i ustępując pierwszeństwa innym pojazdom. Warto jednak wiedzieć, że taka jazda może być niebezpieczna, a niektóre miasta, jak Warszawa czy Kraków, coraz częściej nakładają mandaty za poruszanie się rolkami po ulicach.