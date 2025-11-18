W skrócie W Polsce trwa dyskusja o wprowadzeniu sezonowego ubezpieczenia OC dla pojazdów używanych tylko w określonych miesiącach roku.

Komisja do Spraw Petycji zwróciła się do rządu o analizę skutków ewentualnych zmian i o informację na temat trwających lub planowanych prac legislacyjnych.

Ministerstwa na razie sceptycznie podchodzą do wprowadzenia zmian, powołując się na obecne mechanizmy wyliczania składek oraz skomplikowaną procedurę legislacyjną.

Zgodnie z ustawą z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, każdy zarejestrowany pojazd mechaniczny musi posiadać ważne ubezpieczenie OC przez cały rok, niezależnie od tego, czy jest użytkowany, czy nie. Od kilku lat trwa jednak batalia o to, aby wprowadzić stosowne zmiany pozwalające na wykupowanie OC tylko w okresie, gdy pojazd jest użytkowany. Byłby to spory ukłon w stronę właścicieli motocykli, kamperów, przyczep campingowych czy kabrioletów.

Sezonowe OC. Chcą wprowadzić takie zmiany, jakie obowiązują w Niemczech

16 października Komisja do Spraw Petycji uchwaliła Dezyderat nr 173 do Prezesa Rady Ministrów, który dotyczy czasowego ubezpieczenia OC pojazdów. To efekt rozpatrzenia petycji obywatelskiej, której autor zaproponował możliwość zawierania umów na czas określony, bezpośrednio powiązany z realnym sezonem użytkowania pojazdu. Takie przepisy obowiązują chociażby w Niemczech i to właśnie przykład tego kraju został wskazany w petycji.

Komisja zwróciła się do rządu o przeprowadzenie analizy skutków, które wiązałyby się z wprowadzeniem takich zmian, a także odniesienie się do nich z uwzględnieniem stanowiska Ministra Finansów i Ministra Infrastruktury. Dodatkowo pojawiła się prośba o informację, czy obecnie trwają rządowe prace legislacyjne w tym zakresie lub czy planowane są takie działania. Nie ma zatem jeszcze gotowego projektu ustawy, a obecnie analizowane oraz oceniane są konsekwencje wprowadzenia zmian w zakresie ubezpieczenia OC.

Czasowe ubezpieczenie OC dla motocyklistów. Skorzystają także właściciele innych pojazdów

Zmiany w zakresie OC i wprowadzenie modelu, który znany jest jako "ubezpieczenie sezonowe", niejako wynikają z warunków klimatycznych w Polsce. Taka możliwość miałaby obejmować te pojazdy, które ze względu na pogodę używane są tylko w określonym sezonie. Dzięki temu możliwy byłby wykup ubezpieczenia na krótszy czas, w którym rzeczywiście można korzystać z motocykla, kabrioletu czy kampera. Pozwoliłoby to znacznie obniżyć koszty utrzymania takich pojazdów, ale również zwiększyć konkurencję i elastyczność na rynku ubezpieczeniowym.

Chociaż w petycji nie wskazano konkretnych przepisów, które wymagają zmiany, to oczywiście niezbędna byłaby nowelizacja ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Sezonowe ubezpieczenie OC. Propozycja, która jest na etapie analizy

W lipcu interpelację w tym samym temacie złożyli posłowie Agnieszka Ścigaj, Anna Dąbrowska-Banaszek oraz Grzegorz Piechowiak, którzy zauważyli, że w Polsce systematycznie przybywa pojazdów używanych sezonowo. Aktualnie z możliwości wykupienia sezonowego OC mogą skorzystać wyłącznie właściciele pojazdów zabytkowych, które zwolnione są z wymogu zachowania ciągłości obowiązkowego ubezpieczenia.

Na interpelację odpowiedział wówczas Stanisław Bukowiec, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury (MI), oraz Jurand Drop, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów. Zgodnie z treścią odpowiedzi Ministerstwo Infrastruktury nie planowało wówczas wprowadzenia takich zmian, jednakże resort analizował możliwość rozszerzenia katalogu pojazdów, które mogą być czasowo wycofane z ruchu na podstawie art. 78a ustawy Prawo o ruchu drogowym o pojazdy użytkowane okresowo, tj. motocykle, kampery czy kabriolety.

Stawka OC jest wyliczona na podstawie czasu używania pojazdów. Czy sezonowe OC zostanie wprowadzone?

Minister Finansów z kolei przekazał, że zgodnie z przepisami ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, towarzystwa zawierając umowę ubezpieczenia OC muszą przeprowadzić analizę wymagań oraz potrzeb klienta i uwzględnić, z jaką intensywnością w ciągu roku ubezpieczany pojazd jest wykorzystywany, a następnie odzwierciedlić to w wysokości składki. Potwierdzają to informacje z Ośrodka Informacji UFG, według których posiadacze motocykli w minionym roku płacili około 130 zł za OC, natomiast właściciele aut - 661 zł. Taka różnica - zdaniem resortu - dowodzi, że zakłady ubezpieczeń uwzględniają w wysokości składki "sezonowość" użytkowania.

Dezyderat nr 173 to formalny wniosek do rządu o ocenę, który niejako można nazwać początkiem procesu legislacyjnego. Nawet jeżeli pomysł zostanie uznany za zasadny, to następnym krokiem będzie przygotowanie projektu ustawy, publikacja w wykazie prac, konsultacje publiczne i uzgodnienia międzyresortowe. Cała ścieżka jest zatem wyjątkowo długa i chociaż podobne przepisy w Niemczech funkcjonują od lat i popierane są przez zmotoryzowanych, to bardzo podobne odpowiedzi Ministra Finansów oraz Ministra Infrastruktury - negujące zasadność wprowadzenia nowelizacji - raczej na ten moment nie dają żadnej nadziei na zmiany.

