W skrócie Elektryk pracujący w fabryce Ducati systematycznie kradł części wyścigowe oraz gadżety z działu Ducati Corse.

W jego domu znaleziono podzespoły o wartości około 850 tys. zł.

Skradzione rzeczy nie trafiły na sprzedaż ani do konkurencji i wszystkie zostaną zwrócone.

Technologia stosowana w motocyklach klasy MotoGP jest wyjątkowo zaawansowana, a producenci chronią ją na wszystkie sposoby, aby nie dostała się przede wszystkim w ręce konkurencji. Fani dwóch kółek i wyścigów motocyklowych dwoją się i troją, aby wejść w posiadanie drogich podzespołów czy gadżetów ulubionego zawodnika, ale nawet zwykła czapka z daszkiem wiąże się z wydatkiem w wysokości kilkudziesięciu euro, nie mówiąc już o replikach motocykli czy częściach, które osiągają astronomiczne kwoty. Doskonale wiedział o tym pracujący w fabryce elektryk, który systematycznie okradał dział Ducati Corse.

Elektryk okradł Ducati na 200 tys. zł. Pracował w fabryce jako elektryk

W przypadku tak ekskluzywnego producenta - który rozdaje karty w klasie królewskiej - sam proces produkcji, jak i magazynowania części z pewnością jest wyjątkowo skrupulatny. Jak się jednak okazuje, nie był on na tyle dobrze zabezpieczony, aby nie można było nic ukraść. W listopadzie 2025 r. po raz pierwszy zauważono, że nie zgadza się stan części i gadżetów działu Ducati Corse, który odpowiedzialny jest za wyścigowe oblicze włoskiej marki. Prokuratura wszczęła postępowanie, a karabinierzy rozpoczęli przeglądanie zapisów monitoringu.

Szybko udało się ustalić osobę odpowiedzialną za kradzież. Okazał się nią mężczyzna mieszkający w Bolonii, który pracował dla firmy konserwującej instalacje elektryczne w fabryce w Borgo Panigale. To 37-letni obywatel Rumunii, który odpowie teraz za kradzież i paserstwo.

Wszystkie skradzione przedmioty znaleziono w mieszkaniu 37-letniego obywatela Rumunii. Wiktor Seredyński materiały prasowe

Kradł zaciski hamulcowe i amortyzatory z fabryki Ducati. Wartość oszacowano na 850 tys. zł

W mieszkaniu elektryka odkryto pokaźną kolekcję części oraz gadżetów fabrycznego zespołu Ducati. Królowały przede wszystkim zaciski hamulcowe marki Brembo oraz tylne amortyzatory. Z działu Ducati Corse mężczyźnie udało się również ukraść czapki, odzież MotoGP czy rękawice. Co ciekawe, niektóre fanty pochodziły jeszcze z czasów, gdy w fabrycznym zespole producenta z Bolonii ścigał się Enea Bastianini, czyli z lat 2023-2024.

Łączna wartość przedmiotów została oszacowana na kwotę 200 tys. euro, czyli około 850 tys. zł. Mężczyzna odmówił składania zeznań i nie wyjaśnił, w jakim celu okradał dział Ducati Corse. Udało się jednak ustalić, że skradzione części i gadżety nie były nigdzie wystawione na sprzedaż, ale - co najważniejsze dla Ducati - nie były także oferowane konkurencyjnym producentom. Wszystkie zabezpieczone przedmioty zostały zabezpieczone i niebawem zostaną zwrócone fabryce w Borgo Panigale.

To z pewnością spora ulga dla Ducati, ponieważ w wyścigu zbrojeń w klasie królewskiej liczy się każdy szczegół, a inżynierowie prześcigają się we wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań. W tym przypadku mówimy jednak o całkowicie nowych amortyzatorach i zaciskach, które nie są od podstaw produkowane przez Ducati, a dostarczają je zewnętrzne firmy, takie jak Öhlins czy Brembo.

