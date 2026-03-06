W skrócie Brytyjska firma SAB Motorcycle Storage Ltd zaprezentowała stalowe garaże dedykowane motocyklistom, oferując dwa warianty: Racer i Heritage.

Garaże wykonane są z malowanej proszkowo stalowej blachy o grubości 2 mm i wyposażone w zabezpieczenia utrudniające kradzież.

Ceny garaży wynoszą około 14,2 tys. zł za model Racer i 15 tys. zł za Heritage, a montaż konstrukcji odbywa się bezpośrednio u klienta.

Motocykliści znani są z tego, że nadzwyczajnie dbają o swoje jednoślady. Ci, którzy nie posiadają własnego garażu, starają się wspólnie z innymi posiadaczami dwóch kółek wynająć wspólne miejsce lub niestety zmuszeni są do parkowania swojej maszyny "pod chmurką". Chociaż wielu producentów przez lata próbowało podbić rynek różnymi konstrukcjami przypominającymi garaże, to żaden z nich nie zdołał zdobyć serc motocyklistów. Firma SAB Motorcycle Storage Ltd zaprezentowała garaż dla jednośladów, który przede wszystkim wykonany jest z solidnych materiałów, a zaparkowanie w nim jest wyjątkowo proste.

Stalowy garaż dla jednego motocykla. Zapomnij o pokrowcu i parkowaniu pod chmurką

Brytyjczycy stworzyli metalowy garaż, którego gabaryty dopasowane są do zaparkowania wewnątrz jednego motocykla. Zewnętrzne ściany wykonane są z malowanej proszkowo stalowej blachy o grubości 2 mm, a wszystkie elementy produkowane są z wykorzystaniem technologii laserowego cięcia i gięcia.

Motocykl wprowadzany jest do środka na specjalnym wózku, w którym przednie koło trafia do uchwytu wykorzystywanego coraz częściej podczas transportu motocykli. Wystarczy pewnym ruchem wjechać do samego końca, aby mechanizm się zablokował i tym samym jednoślad stał stabilnie bez konieczności dodatkowego mocowania pasami czy rozkładania nóżki bocznej. Dzięki temu maszynę można w łatwy sposób wprowadzić i wyprowadzić bez konieczności wchodzenia do środka. Po zaparkowaniu motocykl można dodatkowo zabezpieczyć łańcuchem lub kłódką.

Co istotne, drzwi są wzmocnione, a zawiasy ukryto po wewnętrznej stronie, co maksymalnie ma utrudnić ich sforsowanie przez amatorów cudzej własności. Głównym zadaniem takiego garażu jest nie tylko ochrona przed deszczem, wiatrem, śniegiem, słońcem czy temperaturą, ale również przed kradzieżą. W wielu europejskich krajach liczba skradzionych jednośladów każdego roku stale rośnie, czego powodem są niewielkie gabaryty pozwalające na zapakowanie zaparkowanego motocykla na pakę busa w zaledwie kilkanaście sekund, nawet pomimo dodatkowych zabezpieczeń. Wystarczy raptem dwóch rosłych mężczyzn.

Stalowy garaż na mały i duży motocykl. Ile kosztuje?

Brytyjski producent oferuje dwa warianty konstrukcji:

Racer - mniejsza wersja przeznaczona głównie dla motocykli sportowych,

Heritage - większa konstrukcja, która ma pomieścić duże motocykle turystyczne lub cruisery.

Cena mniejszego modelu wynosi około 2799 funtów, czyli mniej więcej 14,2 tys. zł. Z kolei większa wersja została wyceniona na 2950 funtów, co odpowiada kwocie około 15 tys. zł. Warto zaznaczyć, że każdy garaż montowany jest bezpośrednio u klienta, a sam montaż trwa stosunkowo krótko, bo około 90 minut.

Garaż, który chroni motocykl przed warunkami atmosferycznymi i kradzieżą

Pomysł na tego typu konstrukcję pojawił się kilka lat temu w Wielkiej Brytanii, gdzie wielu motocyklistów nie ma możliwości przechowywania jednośladu w garażu. Problem ten jest zresztą dość uniwersalny, bo w wielu krajach Europy motocykle stoją przez cały rok na zewnątrz.

W takich warunkach pokrowiec chroni jedynie przed deszczem i kurzem, ale nie zapewnia realnego zabezpieczenia przed kradzieżą czy temperaturą. Z tego powodu część producentów zaczęła oferować małe metalowe garaże dla motocykli. Nie brakowało także propozycji z materiałowym poszyciem, które kompletnie się nie przyjęły, czy plastikowych garaży otwieranych niemalże do połowy. Żaden z nich nie gwarantował jednak wystarczającej ochrony przed kradzieżą, a dodatkowo kosztował zbyt wiele.

Alternatywa dla pokrowca motocyklowego. Garaż stalowy za 15 tys. zł

Pokrowce na motocykl są tanie i popularne, ale raczej powinny być stosowane doraźnie lub jako dodatkowe zabezpieczenie przed warunkami atmosferycznymi. Kompletnie nie poradzą sobie z ochroną jednośladu przez dłuższy czas. Stalowe garaże są oczywiście zdecydowanie droższe, ale dla wielu właścicieli mogą być jedynym skutecznym rozwiązaniem. Chociaż pozostaje jeszcze kwestia legalności montażu takiej konstrukcji - o ile na własnej posesji nie będzie z tym żadnego problemu, to raczej ze względu na gabaryty i konieczność posiadania kawałka własnego terenu nie jest to rozwiązanie dla osób mieszkających w bloku.

Wjazd do tego niewielkiego garażu jest bardzo prosty za sprawą prowadnicy oraz uchwytu na przednie koło. Secure A Bike materiał zewnętrzny

Nie masz gdzie zaparkować swojego motocykla? Ten prosty sposób może pomóc

Kupno stalowego garażu nie jest jednak rozwiązaniem, na które część motocyklistów jest skazana. W okresie zimowego przestoju warto przejrzeć lokalne grupy fanów dwóch kółek w mediach społecznościowych, gdzie często pojawiają się ogłoszenia o wspólnym wynajmie garażu lub miejsca postojowego. Podobną ofertę ma również coraz większa liczba warsztatów, gdzie za niewielką opłatę można pozostawić swój jednoślad, a przy okazji wykonać zimowy serwis.

