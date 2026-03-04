Spis treści: Cztery premiery motocykli Benda na start. Modele od 125 do 700 cm3 Benda LFC 700 Pro. Czterocylindrowy power-cruiser o mocy 86 KM Benda Dark Flag 500 Commander. Silnik V4 dla posiadaczy kategorii A2 Benda Rock 125. Cruiser na kategorię B Benda Napoleonbob 125. Ten motocykl wygląda jak dobry custom Gdzie kupić motocykl marki Benda w Polsce? Sieć dealerska Największa konkurencja motocykli marki Benda

Benda to chiński producent założony w 2016 r. w Hangzhou. Od początku działalności firma koncentruje się na segmencie cruiserów, bobberów oraz pojazdów ORV (Off-Road Vehicle). Producent projektuje i rozwija własne jednostki napędowe - w tym silniki V-Twin oraz V4 - i jest obecny na ponad 80 rynkach w Europie, Azji oraz obu Amerykach. W 2026 r. Benda oficjalnie rozpoczyna sprzedaż motocykli w Polsce.

Cztery premiery motocykli Benda na start. Modele od 125 do 700 cm3

Na początek do polskiej oferty trafią cztery modele reprezentujące różne klasy pojemnościowe i segmenty - LFC 700 Pro, Dark Flag 500 Commander, Rock 125 oraz Napoleonbob 125, ale Benda już zapowiada kolejne premiery w bieżącym roku. W planach znajdują się m.in. modele Dark Flag 950, Rock 707 oraz zaprezentowany na targach EICMA motocykl P51 z napędem hybrydowym, który nawiązuje do jednego z najsłynniejszych myśliwców II wojny światowej - P-51 Mustang.

Benda LFC 700 Pro. Czterocylindrowy power-cruiser o mocy 86 KM

Najmocniejszą propozycją w ofercie jest LFC 700 Pro. To futurystyczny cruiser napędzany rzędowym, czterocylindrowym silnikiem o pojemności 676 cm3, który generuje niespełna 86 KM oraz 60 Nm momentu obrotowego. Motocykl wyróżnia się szeroką, 300-milimetrową tylną oponą, elektronicznie sterowanym pneumatycznym zawieszeniem Benda Air Suspension oraz bogatym wyposażeniem seryjnym. Na pokładzie znajdziemy m.in. wyświetlacz TFT, system ABS, kontrolę trakcji, oświetlenie Full-LED, podświetlane przełączniki oraz przedni widelec marki KYB typu upside-down. Model oferuje także wysuwane dodatkowe oświetlenie (bez europejskiej homologacji drogowej).

Cena Benda LFC 700 Pro w Polsce - 49 999 zł

Benda LFC 700 Pro. Benda materiały prasowe

Benda Dark Flag 500 Commander. Silnik V4 dla posiadaczy kategorii A2

W segmencie średnich cruiserów marka proponuje Dark Flag 500 Commander. To konstrukcja skierowana do posiadaczy prawa jazdy kategorii A2 - sercem motocykla jest silnik V4 o pojemności 496 cm3, generujący 47 KM przy 9500 obr./min oraz 42 Nm momentu obrotowego. Na liście standardowego wyposażenia znajdują się ABS, kontrola trakcji TCS, tempomat oraz kolorowy wyświetlacz TFT. Standardowo zastosowano klasyczne podwójne amortyzatory tylne, natomiast opcjonalnie dostępne jest pneumatyczne zawieszenie Air Suspension.

Cena Benda Dark Flag 500 Commander w Polsce - 36 999 zł

Benda Dark Flag 500 Commander Benda materiały prasowe

Benda Rock 125. Cruiser na kategorię B

W klasie 125 cm3 Benda wprowadza model Rock 125. Motocykl napędzany jest chłodzonym cieczą silnikiem V2 o pojemności niespełna 125 cm3, więc jest to propozycja skierowana do posiadaczy kat. A1 oraz B od co najmniej trzech lat. Co ciekawe, Rock 125 wyposażony jest w napęd pasem i posiada oświetlenie Full-LED, system hamulcowy CBS oraz przedni widelec upside-down. Charakterystyczna niska sylwetka i szeroka kierownica nadają mu typowo cruiserowy charakter.

Cena Benda Rock 125 w Polsce - 19 999 zł

Benda Rock 125. Benda materiały prasowe

Benda Napoleonbob 125. Ten motocykl wygląda jak dobry custom

Drugą propozycją w klasie 125 cm3 jest Napoleonbob 125. To motocykl inspirowany klasycznymi bobberami, który wyposażony w chłodzony cieczą silnik 125 cm3 oraz charakterystyczny przedni widelec typu Multilink. Wyróżnia się pojedynczym siedzeniem i dopracowanymi detalami stylistycznymi. Na innych rynkach model ten dostępny jest również w wersji z silnikiem o pojemności 250 cm3, więc kto wie - może pojawi się również na polskim rynku w niedalekiej przyszłości.

Cena Benda Napoleonbob 125 w Polsce - 20 999 zł

Benda Napoleonbob 125. Benda materiały prasowe

Gdzie kupić motocykl marki Benda w Polsce? Sieć dealerska

Za rozwój marki odpowiada Polonia CUP. Łącznie nad Wisłą jest 19 dealerów, a jednoślady marki Benda można kupić m.in. w Rzeszowie, Zielonej Górze, Ostródzie, Toruniu, Jasienicy, Tarnowskich Górach, ale także we Wrocławiu, Krakowie czy pod Warszawą. Lista autoryzowanych dealerów będzie sukcesywnie rozszerzana w 2026 r.

Warto zaznaczyć, że firma Polonia CUP jest oficjalnym importerem motocykli, quadów i skuterów marek Polaris, Shark, Hyosung, Daelim, Tryton oraz akcesoriów marek Motul, Michelin, Nolan, Kenda, Givi, Smark, Nissan, Toby, Victor i Tecmate. Na polskim rynku działa od 2002 r.

Największa konkurencja motocykli marki Benda

W przypadku jednośladów klasy 125 konkurencja będzie potężna, bo wszyscy wiodący producenci oraz dynamicznie rozwijające się marki z Chin posiadają swoje propozycje w tym segmencie. Z kolei w przypadku modelu Dark Flag 500 Commander bezpośrednimi rywalami będą Kawasaki Vulcan S, Honda Rebel 500, Royal Enfield Interceptor 650 czy Benelli 502C. W przypadku flagowego LFC 700 Pro mówimy oczywiście o znacznie mocniejszym, droższym i bardziej zaawansowanym Ducati Diavel, ale także o Hondzie Rebel 1100, Harley-Davidson Sportster S czy Triumph Bonneville Speedmaster / Bobber.

Nowe Audi RS 5 z bliska. Hybrydowe 639 KM z wtyczką INTERIA.PL