Pod uwagę brano wówczas dwa scenariusze, które szczególnie mocno przebijały się w dyskusjach. Pierwszy zakładał powrót marki do rodziny Sardarov, drugi brał pod uwagę sprzedaż udziałów innemu podmiotowi. Dziś już wiadomo, że spełnia się ten pierwszy.

Powrót do korzeni, MV Agusta pod kontrolą rodziny Sardarov

MV Agusta w tym roku obchodzi 80 lat swojego istnienia. Do 25 marca produkcja nowych motocykli może wrócić do Włoch. Nie ujawniono konkretnych warunków finansowych tej transakcji, choć jej wartość szacuje się na „środkowy przedział dziesiątek milionów euro”. Obejmuje to zarówno wartość udziałów, jak i zobowiązania finansowe spółki.