Na rynku jednośladów nie ma już miejsca na stagnację i symboliczne zmiany wprowadzane do gamy modelowej. Doskonale wie o tym Harley-Davidson prezentując 13 nowych modeli, które trafią do sprzedaży w 2026 r. Nie zabrakło nowości reprezentujących segment Touring, przeprojektowanych trójkołowców, a także nowych modeli CVO oraz jeszcze lepiej wyposażonego Pan America 1250.

Nowy Harley-Davidson Street Glide Limited i Road Glide Limited na rok 2026

Trzon sprzedaży producenta z Milwaukee stanowią dwa motocykle reprezentujące rodzinę Grand American Touring. Ociekające luksusem oraz komfortem modele Street Glide Limited oraz Road Glide Limited zostały zoptymalizowane i jeszcze wyraźniej dopracowane pod kątem osiągów oraz wydajności na długich trasach zarówno z perspektywy kierowcy, jak i pasażera.

Na liście zmian nie sposób pominąć udoskonalonych osiągów nowego układu napędowego Milwaukee-Eight VVT 117 o mocy 107 KM i maksymalnym momencie obrotowym na poziomie 175 Nm. Fani dalekich podróży z pewnością docenią przeprojektowany bagażnik Grand Tour-Pak, który wyposażono w gniazdo ładowania 12 V, wbudowane głośniki oraz oświetlenie LED, a także system audio marki Rockford Fosgate czy system multimedialny z wbudowaną nawigacją. Teraz oba modele mają oferować jeszcze większy komfort jazdy i lepszą ochronę przed wiatrem.

Harley-Davidson Street Glide Limited napędzany jest jednostką Milwaukee Eight VVT 117. Harley-Davidson materiały prasowe

Przeprojektowane trójkołowce. Street Glide 3 Limited i Road Glide 3 2026

Chociaż trójkołowe motocykle nie cieszą się w Polsce dużym zainteresowaniem to uwielbiane są za oceanem. Inżynierowie z Milwaukee skupili się również na modelach Street Glide 3 Limited oraz Road Glide 3 wprowadzając istotne zmiany konstrukcyjne. Mowa o zupełnie nowym tylnym zawieszeniu, które znacząco poprawia komfort kierowcy i pasażera. Oba motocykle napędzane są zoptymalizowaną jednostką Milwaukee-Eight VVT 117.

Pięć motocykli CVO. Ekskluzywność, osiągi i kunszt

Wśród nowości na rok 2026 nie zabrakło także reprezentantów serii CVO, czyli Custom Vehicle Operations. To limitowana, luksusowa linia pięciu motocykli Harley-Davidson, która ma pokazać światu ekskluzywne wykończenie, podwyższone osiągi oraz kunszt inżynierów z Milwaukee. Na rok 2026 portfolio CVO obejmuje zupełnie nowe modele: CVO Street Glide ST, CVO Street Glide Limited i CVO Street Glide 3 Limited, a także zmodernizowane wersje CVO Road Glide ST oraz CVO Street Glide.

Street Glide ST oraz Road Glide ST w wersji CVO. Harley-Davidson materiały prasowe

Wyprawowy i przygodowy Pan America 1250. 150 KM i wyposażenie prawdziwego Adventure

W 2021 r. nastąpił przełomowy moment dla amerykańskiego producenta, który zaprezentował model Pan America 1250 i dołączył do walki w rozchwytywanym segmencie adventure. W 2026 r. w ofercie dostępna będzie wersja Limited wyróżniająca się fabrycznym wyposażeniem niezbędnym do dalekich i wymagających wypraw. Nie zabraknie kompletu kufrów o łącznej pojemności 120 l, quickshiftera czy dodatkowych halogenów.

Pan America 1250 Limited za sprawą wyposażenia jest gotowy na każdą przygodę i wyprawę. Harley-Davidson materiały prasowe

Co istotne, na liście wyposażenia znajdziemy bezdętkowe koła szprychowe, adaptacyjny reflektor Daymaker Signature, półaktywne zawieszenie przednie i tylne, dziewięć trybów jazdy oraz pełny pakiet systemów zwiększających bezpieczeństwo jazdy. Pan America 1250 wyposażony jest również w system obniżania motocykla po zatrzymaniu, a następnie podnoszenia zawieszenia do optymalnej wysokości podczas jazdy, dzięki czemu wsiadanie i manewrowanie staje się znacznie łatwiejsze. Handbary oraz podgrzewane manetki są wyposażeniem standardowym. Pan America 1250 Limited napędzany jest jednostką Revolution Max 1250, czyli V-Twinem o pojemności 1250 cm3 i mocy 150 KM.

250-lecie wolności w Stanach Zjednoczonych. Wyjątkowe malowania motocykli Harley-Davidson

W 2026 r. obchodzone jest 250-lecie wolności Stanów Zjednoczonych. Z tej okazji producent z Milwaukee przygotował limitowaną kolekcję trzech motocykli - Street Glide, Street Glide 3 Limited oraz Heritage Classic - dostępnych w malowaniu Midnight Ember. Metaliczna czerń połączona została z orłem Liberty Edition na owiewce oraz dodatkowymi grafikami i wstawkami na pokrywie silnika. Siedzenia mają niebieskie szwy, czerwono-biało-niebieskie przeszycie na siedzisku kierowcy oraz haftowane logo Bar & Shield. Globalna produkcja tej edycji ograniczona jest do około 2,5 tys. egzemplarzy.

Trzy modele z edycji Liberty - wyróżniają się szczególnym malowaniem. Harley-Davidson materiały prasowe

