Taki właśnie jednoślad trafił do funkcjonariuszy policji z komendy powiatowej policji w Górze na Dolnym Śląsku. Policjanci otrzymali nowy nieoznakowany motocykl Benelli TRK 702X. Nazwa kojarzy nam się z Włochami i nie jest to zła intuicja. Marka Benelli została założona w 1911 roku we włoskiej miejscowości Pesaro. W 2005 roku przejęła ją jednak chińska firma Qianjiang Motorcycle należąca do grupy Geely – właściciela m.in. Volvo.