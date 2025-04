Volkswagen przestrzega klientów. Masz takie auto, nie masz gwarancji

Volkswagen przestrzega potencjalnych nabywców, by nie kupowali elektrycznych modeli z serii ID. Chodzi o samochody sprowadzane do Polski przez prywatnych przedsiębiorców z Chin, które trafiają na nasz rynek poza oficjalną siecią dystrybucji. Niemiecki koncern przestrzega, że wbrew zapewnieniom sprzedawców, nie są one objęte międzynarodową gwarancją, a europejskie serwisy nie dysponują odpowiednim sprzętem, by je naprawiać.