W rozmowie z redakcją portalu WVPE (stacja radiowa będąca częścią National Public Radio) Rob Parker, prezes Kosciusko Chamber of Commerce (tamtejsza Izba Handlowa, zajmuje się m.in. stymulowaniem rozwoju biznesu w regionie) wskazał, że takie plany firmy działającej w branży motoryzacyjnej to wielka zmiana dla lokalnej gospodarki, skupionej głównie m.in. na rolnictwie. Podkreślił ponadto, że oprócz nowych miejsc pracy, stworzenie fabryki właśnie w tej części kraju może przyczynić się do modernizacji US Route 30, drogi biegnącej z zachodu na wschód Stanów Zjednoczonych.

W ofercie producenta znajduje się obecnie jeden model. Auto o nazwie Truck zaczyna swoje życie jako pick-up, jednak klienci będą mogli wybrać, czy wolą go np. jako SUV-a. Za wprawianie go w ruch odpowiada silnik elektryczny generujący 203 KM i 400 Nm. Napęd trafia tylko na tylne koła. Bazowy akumulator o pojemności 52,7 kWh zapewnia zasięg ok. 150 mil (ok. 240 km). Dostępny jest również wariant z większą baterią - o pojemności 84,3 kWh. Wówczas zasięg wynosi ok. 240 mil, czyli ok. 380 km. Ładowanie prądem stałym z 20 do 80 proc. pojemności baterii ma zajmować ok. pół godziny.